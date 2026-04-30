Aldaia instalará cámaras de tráfico y medidores de ruido ante las quejas vecinales por la zona de ocio

El Ayuntamiento de Aldaia instalará cámaras de tráfico en la calle Reyes Católicos y medidores de ruido. Esta es una de las medidas que ha puesto en marcha el consistorio ante las quejas continuadas del vecindario por las molestias de la zona de ocio. De igual modo, se cuenta con un dispositivo de seguridad privada, que refuerza el de la Policía Local y la Policía Nacional, tanto en el aparcamiento cercano como en la propia calle.

Por segunda vez, algunos de los vecinos de este vial volvieron a advertir ante el pleno la situación que viven, sobre todo, los fines de semana, con molestias por ruidos de los locales y el exterior de los mismos, peleas suciedad o tráfico de sustancias en plena calle, que generan inseguridad.

Tras la denuncia pública aseguran que la situación ha empeorado todavía más. "Han rallado coches" y "han puesto pegamento en bombines de los patios", a modo de "represalias", además de sufrir "comentarios y miradas amenazadoras". Uno de los afectados abrió a posibilidad de interponer una reclamación contencioso-administrativa por inactividad del Ayuntamiento ante la situación que según afirman "es insoportable".

Zona de ocio

Y es que en esta zona del municipio se acumulan varios locales de ocio nocturno, con gran afluencia los fines de semana, que han levantado las quejas de los vecinos por el ruido registrado, la suciedad que dejan y la acumulación de personas en plena calle, donde ya se han registrado reyertas, incluso el incendio de un colchón y un contenedor. Los residentes llevan años denunciando la situación y han presentado hasta cuatro denuncias.

Los afectados mantuvieron el mismo día del pleno una reunión con un consultor externo, contratado por el Ayuntamiento y especialista en la materia, para asesorarles sobre cómo actuar ante la situación que están viviendo. Son los mismos abogados que también están asesorando a los propietarios de los locales.

Esta es una de las propuestas que el alcalde, Guillermo Luján, les trasladó en la pasada sesión plenaria, cuando solicitaron la declaración de Zona Acústicamente Saturada (ZAS). Luján les advirtió que esta medida, que se solicitó para un barrio de Valencia, la tumbó el TSJ, y justificó la contratación de una consultoría para que "las acciones que se emprendan sean las definitivas".

Nosotros acabamos pagando las consecuencias"

No obstante, según confirma uno de los asistentes, la reunión "nos genera todavía más dudas, porque desconocían gran parte de la situación, y se nos ha dicho que solo figuran cuatro denuncias contra los locales". Este vecino traslada la sensación de que "hemos pasado de ser una prioridad a sentirnos como si el problema no fuese con ellos" y que, además, "cuando denunciamos la situación somos nosotros los que acabamos pagando las consecuencias, cuando estamos exigiendo algo mucho más básico: poder vivir en nuestras casas con dignidad".

"Lo peor es que los residentes nos quedamos igual, esperando a ver la suerte que nos depara este próximo fin de semana: si nos dejarán dormir o tendremos que llamar a la policía por el ruido", comenta y recuerda que hay personas de la calle que han sufrido ansiedad por este motivo.