El Ayuntamiento de Alfafar es reconocido por su iniciativa de alimentación domiciliaria para mayores durante la dana

El programa de alimentación domiciliaria dirigido a personas mayores y en situación de dependencia que puso en marcha el Ayuntamiento de Alfafar durante la dana, ha recibido el premio del 5º Congreso de Atención Domiciliaria celebrado en Fuenlabrada, Madrid. La iniciativa, que entró en funcionamiento en un tiempo récord, se ha destacado como una buena práctica en el ámbito de los Servicios Sociales, dentro de las iniciativas orientadas a la autonomía personal y la atención a colectivos vulnerables.

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha valorado muy positivamente este reconocimiento. “Este premio es el resultado del compromiso firme de este Ayuntamiento con las personas. Supimos reaccionar con rapidez ante una situación excepcional como la dana, poniendo en el centro a quienes más lo necesitaban. Es un orgullo que ese esfuerzo colectivo sea hoy reconocido a nivel nacional”, señala.

Trabajo técnico y humano

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Fina Carreño, ha subrayado la importancia del trabajo técnico y humano que ha hecho posible este programa que "pone en valor el trabajo incansable de los profesionales de Servicios Sociales, que diseñaron y ejecutaron un recurso esencial en un momento crítico. Garantizar la alimentación y el bienestar de las personas mayores y dependientes fue, y sigue siendo, una prioridad”.

El alcalde y la concejala, con los responsables, muestran el premio. / A. A.

Objetivo del programa

El programa de alimentación domiciliaria de Alfafar nació como una respuesta urgente a las consecuencias de la dana, asegurando que las personas más vulnerables del municipio pudieran seguir recibiendo una atención básica en condiciones de seguridad y dignidad. Su rápida implantación y su impacto positivo han sido claves para su selección como buena práctica destacada en este foro especializado.

Con este galardón, Alfafar consolida su apuesta por unos Servicios Sociales innovadores, eficaces y centrados en las personas. Y refuerza su compromiso con el bienestar de la ciudadanía.