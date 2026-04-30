El Ayuntamiento de Paterna expone en la II Convención Nacional de Áreas Industriales su modelo de economía circular

El Ayuntamiento de Paterna ha participado en la II Convención Nacional de Innovación en Áreas Industriales, organizada por la Asociación Regional de Zonas Industriales de Castilla-La Mancha, bajo el lema “Transformando residuos en recursos”.

El encuentro, celebrado este abril en el salón de actos de la Diputación Provincial de Albacete, reunió a expertos, representantes institucionales y empresas de toda España con el objetivo de avanzar en la sostenibilidad del tejido productivo a través de la economía circular.

Durante la jornada, Paterna presentó su Proyecto de Simbiosis Industrial (OSIPAT) como una buena práctica de colaboración empresarial, en la que los residuos y excedentes de unas empresas se convierten en recursos y oportunidades para otras, generando valor añadido y fomentando la eficiencia en el uso de materiales.

Sagredo destaca el potencial empresarial de la ciudad

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, destacó en su intervención la importancia del sector industrial en el municipio. En este sentido, el primer edil subrayó que la Estrategia Municipal de Desarrollo Económico Local ha incorporado desde sus inicios medidas orientadas a fomentar la economía circular en el tejido empresarial local.

“La iniciativa de Paterna demuestra nuestra apuesta por modelos productivos más colaborativos y circulares, impulsando el desarrollo económico sostenible, la competitividad empresarial y la creación de empleo de calidad”, afirmó el alcalde.

Asimismo, Sagredo puso en valor el potencial estratégico industrial de la ciudad subrayando que “Paterna alberga el 80 % de los institutos tecnológicos, lo que contribuye a seguir liderando la creación de empleo, la atracción de nuevas inversiones en nuestras áreas empresariales y a ser motor de la economía en la Comunitat Valenciana y en España”.

Liderado por el consistorio

Del mismo modo, Sagredo incidió en que este proyecto de OSIPAT Paterna está liderado directamente por el consistorio, a diferencia de otras iniciativas impulsadas por organizaciones empresariales, lo que refuerza el compromiso de la ciudad con el fortalecimiento del tejido productivo local.

Esta apuesta se ha materializado en iniciativas como la creación de la Oficina de Simbiosis Industrial de Paterna (OSIPAT), que ya ha sido galardonada como buenas prácticas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Exposición del proyecto

Por su parte, el coordinador del Servicio de Industria, Empresa y Universidad, José María Martínez, fue el encargado de exponer en detalle el proyecto paternero, describiendo sus fases de implementación, herramientas utilizadas y los resultados obtenidos hasta la fecha. Asimismo, avanzó la intención de seguir potenciando OSIPAT mediante la difusión de proyectos de valorización de subproductos y residuos desarrollados por los institutos tecnológicos de la Red REDIT.

La convención nacional ha servido para evidenciar el creciente compromiso de administraciones y organizaciones empresariales con la economía circular, especialmente con la simbiosis industrial como motor de competitividad, cohesión territorial y generación de nuevas oportunidades.