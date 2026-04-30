El Ayuntamiento de Burjassot impulsa la inclusión con 180 pictogramas en comercios para personas con TEA

El Ayuntamiento de Burjassot, desde el departamento de Educación, dirigido por la concejala Manuela Carrero, va a dar un paso más en su objetivo de seguir teniendo un municipio accesible y adaptado a las necesidades de su ciudadanía. En esta ocasión, y tras la iniciativa del Colegio San Miguel Arcángel, artífice de que se pusiera el primer pictograma accesible que permite identificar un comercio de manera más clara para las personas con TEA, se va a comenzar a señalizar el resto de comercios del municipio con el objetivo de ayudar a las personas con cualquier tipo de dificultad de accesibilidad.

En el caso de esta primera fase de ubicación de los pictogramas, en la que se van a ubicar en 180 comercios, la misma se enmarca en la campaña 'Una ciudad para todas las personas' que busca, como se ha señalado, facilitar la comunicación y la orientación a las personas con dificultades cognitivas en los espacios públicos y privados del municipio.

Ayudar a las personas con TEA

En estas semanas, desde el consistorio y a través de un informador, se va a facilitar la información a los distintos establecimientos comerciales, de restauración y de servicios, de la colocación de los pictogramas en sus fachadas con el objetivo de que conozcan, de primera mano, en qué consiste el proyecto y cómo va a ayudar a las personas de Burjassot con TEA u otras dificultades o alteraciones de accesibilidad. El fin de la colocación de los citados pictogramas es ofrecer una información visual, accesible y universalmente comprensible, haciendo de Burjassot un municipio inclusivo para todas y todos sus habitantes.

Pegatina identificativa

Con un gesto muy sencillo, se va a contribuir a mejorar, de manera sustancial, la vida de las y los burjassotenses. Además, los comercios, también lucirán una pegatina identificativa de “Comercios Amigos de la Infancia” que visibilizará su compromiso con el proyecto de “La ciudad de las niñas y los niños” al que pertenece Burjassot desde la Concejalía de Derechos de la Infancia, dirigida por Yolanda Andrés.

Desde el año 2017

Burjasot lleva desde el año 2017, en el que se pusieron los 68 primeros pictogramas en espacios públicos para facilitar su identificación, apostando por estos proyectos en los que el objetivo primordial es atender las necesidades de su ciudadanía y seguir construyendo un municipio accesible en el que se ofrece un sistema aumentativo o alternativo de comunicación, diferente al lenguaje hablado, atendiendo a las necesidades de las y los vecinos del municipio.

Esta iniciativa está respaldada por el Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARAASAC), creador de los pictogramas y cuyos dibujos son, en la actualidad, los estándares más utilizados por la comunidad educativa. Tras la colocación de los mismos, Burjassot estará dentro del mapa de municipios inclusivos de la entidad aragonesa.