Burjassot premia el mejor almuerzo con una campaña de degustación de bocadillos hasta junio

Un año más, la ciudadanía de Burjassot tiene la oportunidad de elegir el mejor almuerzo del municipio participando en la campaña Burjassot entre el pa que tendrá lugar del 4 de mayo al 14 de junio de 2026. La campaña llega de la mano de la Concejalía de Comercio, dirigida por Rosa Coca, a través de CEMEF, para incentivar y fomentar el consumo de los productos que elaboran los bares y restaurantes de Burjassot, a la hora del almuerzo.

Así, ciudanía y visitantes de Burjassot podrán degustar los bocadillos que han preparado los 24 establecimientos adheridos a la campaña, que ofrecerán el almuerzo en horario de apertura y hasta las 11.00 horas, salvo en aquellos casos en los que el establecimiento tenga un horario diferente, hecho que se indicará en la tarjeta de la ruta.

Cada establecimiento ha elaborado un bocadillo especialmente creado para la campaña, con un nombre específico, cuyo precio será de 10€ e incluirá, además del bocadillo, bebida, café y gasto (olivas, cacahuetes, etc). El precio se incrementará en 0,50 € si se pide un cremaet.

Bares y restaurantes adheridos

Mapa bares y restaurantes

Como todos los años, degustar estos exquisitos bocadillos tiene premio. Los locales participantes entregarán una tarjeta en la que se deberán poner tres sellos diferentes correspondientes a tres bares y/o restaurantes de Burjassot donde se haya disfrutado del almuerzo; tarjetas que, una vez rellenadas, se podrán depositar en la urna que se pondrá el efecto en el Ayuntamiento para entrar en el sorteo de tres cenas, valoradas en 50€ cada una, a disfrutar en alguno de los establecimientos hosteleros participantes.

Además, en la tarjeta, indicarán el bocadillo que más les ha gustado, eligiendo, con ello, el mejor almuerzo de Burjassot 2026. El sorteo tendrá lugar el 26 de junio a las 12.00 horas en el Ayuntamiento. El establecimiento ganador del premio al mejor almuerzo recibirá un galardón acreditativo por parte del Ayuntamiento que lo reconocerá como el mejor del municipio.