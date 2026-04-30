La carrera 10K Ciutat de Torrent, cita consolidada del running, anuncia su fecha para 2026

La capital de l'Horta Sud volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes del running con la celebración de la XI edición de la 10K Ciutat de Torrent, que tendrá lugar el próximo domingo 24 de mayo de 2026, con salida a las 9:30 horas desde la Pista de Atletismo del Parc Central – Ciutat de l’Esport.

La carrera, organizada por la Fundació Esportiva Municipal, se consolida un año más como una de las citas deportivas más destacadas del calendario local, reuniendo a corredores de Torrent y de toda la provincia en una jornada que combina deporte, convivencia y promoción de hábitos de vida saludables.

La prueba contará con un circuito urbano homologado de 10 kilómetros, con salida y meta en Parc Central, que recorrerá diferentes calles y avenidas del municipio, permitiendo a los participantes disfrutar de un recorrido dinámico y atractivo por algunos de los principales espacios de la ciudad.

El cartel anunciador de la prueba. / A. T.

Entre los puntos del itinerario destacan vías como la avenida al Vedat, Reina Sofía, Joan Pau II, el entorno del barranco de Picassent o la avenida Olímpica, antes de regresar a la pista de atletismo del Parc Central, donde se ubicará la línea de meta.

Una carrera abierta a corredores de todos los niveles

La 10K Ciutat de Torrent está abierta a la participación de corredores de diferentes edades y niveles deportivos, desde atletas experimentados hasta aficionados al running que deseen disfrutar de una prueba popular en un entorno seguro y perfectamente organizado. La carrera contará con cronometraje mediante chip, control de tiempos, señalización del recorrido y un completo dispositivo de seguridad y asistencia para garantizar su buen.

Asimismo, se habilitará un punto de avituallamiento en el kilómetro 5 y otro en meta, donde los participantes podrán reponer fuerzas tras completar el recorrido. Además, todos los corredores inscritos dispondrán de avituallamiento isotónico y sólido al finalizar la carrera, y los 700 primeros inscritos recibirán también una camiseta conmemorativa de la prueba.

La organización también pondrá a disposición de los corredores servicio médico, ambulancia, vestuarios, aparcamiento y guardarropa en las instalaciones deportivas del Parc Central, facilitando así todas las condiciones necesarias para la práctica deportiva con garantías.

El recorrido de la carrera. / A. T.

Inscripciones abiertas con tarifas especiales para los vecinos de Torrent

Las inscripciones para participar en la XI 10K Ciutat de Torrent continúan abiertas y pueden realizarse a través de la plataforma especializada de cronometraje deportivo https://www.cronorunner.com/evento.php?ref=222-2203 .

El precio de la inscripción general es de 8 euros, mientras que los corredores empadronados en Torrent antes del 2 de enero de 2026 pueden beneficiarse de una tarifa reducida de 4 euros, con el objetivo de fomentar la participación de los vecinos y el deporte local.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el miércoles 20 de mayo a las 23:59 horas, exclusivamente de forma online, ya que no se admitirán inscripciones el mismo día de la prueba.

La retirada de dorsales se realizará el mismo día de la carrera, entre las 8:15 y las 9:15 horas, en el espacio habilitado por la organización en las instalaciones de Parc Central.

Categorías y premios

La competición contará con diferentes categorías masculinas y femeninas, adaptadas a las edades de los participantes: Junior, Promesa, Sénior, Máster 40, Máster 50 y Máster 60, además de una clasificación para corredores locales y otra para atletas con diversidad funcional.

Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría, así como reconocimientos a los primeros corredores locales en cada una de ellas. La entrega de premios tendrá lugar aproximadamente 30 minutos después de la publicación de los resultados oficiales.

Mª Ángeles Lerma, concejal del área de Deportes, ha destacado que “la 10K Ciutat de Torrent se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario deportivo local, una prueba que cada año reúne a cientos de corredores y que refleja el compromiso de Torrent con el deporte popular, la vida saludable y la participación ciudadana”.

Asimismo, la concejala ha subrayado que “desde la Fundació Esportiva Municipal seguimos trabajando para ofrecer eventos deportivos de calidad, abiertos a corredores de todos los niveles, que permiten disfrutar del deporte en un entorno seguro, bien organizado y con un gran ambiente de convivencia”.

Lerma también ha animado a la participación en esta nueva edición señalando que “invitamos a todos los vecinos y a los aficionados al running de toda la provincia a sumarse a esta XI edición de la 10K Ciutat de Torrent, una oportunidad perfecta para disfrutar del deporte, recorrer nuestra ciudad y vivir una jornada deportiva que ya forma parte de la identidad deportiva de Torrent”.

Deporte, ciudad y participación

La celebración de la 10K Ciutat de Torrent forma parte del compromiso del Ayuntamiento de Torrent y de la Fundació Esportiva Municipal por promover el deporte popular y la participación ciudadana, consolidando un evento que cada año reúne a cientos de corredores y que contribuye a proyectar la ciudad como un referente en la organización de pruebas deportivas.

La carrera se ha convertido con el paso de las ediciones en una cita muy esperada por los aficionados al running, que encuentran en Torrent un recorrido atractivo, una organización consolidada y un ambiente deportivo que combina competición, superación personal y convivencia.