CSIF reclama la urgente ampliación de instalaciones para enfermería en Massamagrell ante la falta de espacio

El sindicato CSIF ha denunciado la falta de espacio para la atención de enfermería en el centro de salud de Massamagrell y ha reclamado un aumento urgente de las instalaciones disponibles para este servicio. La central sindical advierte de que las reducidas dimensiones de la sala destinada a enfermería están provocando situaciones de hacinamiento y demoras en la atención a los pacientes, especialmente durante las mañanas, cuando se atiende a unas 80 personas.

Según ha señalado CSIF, la plantilla de enfermería del centro está formada por seis profesionales en turno de mañana y dos en turno de tarde, que disponen de un espacio de apenas 15 metros cuadrados para realizar curas, extracciones, controles de pacientes crónicos y otras actuaciones asistenciales. El sindicato sostiene que la falta de dependencias ha llegado al punto de que algunas extracciones de sangre se realizan en un pasillo situado bajo el hueco de la escalera.

Riesgo para profesionales y usuarios

La organización sindical ha trasladado por escrito esta situación a la Dirección de Enfermería de Atención Primaria y ha alertado del "riesgo" que supone tanto para los profesionales como para los usuarios. CSIF advierte de posibles accidentes, como "pinchazos", y considera que la falta de espacio "repercute de forma negativa en la calidad asistencial, en la eficiencia del servicio y en los tiempos de espera de los pacientes".

Reclama una reorganización

El sindicato vincula esta situación al uso limitado de las dependencias disponibles y señala que la ubicación actual de la Unidad de Apoyo de Planificación Familiar agrava la falta de espacio para el área de enfermería. Por ello, reclama una reorganización o ampliación de las instalaciones que permita prestar la atención sanitaria en condiciones adecuadas.

La climatización, averiada

A esta denuncia se suma, además, el problema de la climatización del edificio. CSIF alerta de que el sistema de aire acondicionado permanece averiado desde el pasado mes de agosto, una situación que ya se habría notado durante el invierno y que, según advierte el sindicato, puede empeorar con la subida de temperaturas prevista en las próximas semanas.

La central sindical ha insistido en la necesidad de reparar cuanto antes el sistema de climatización y asegura que ha obtenido el compromiso de que la actuación se llevará a cabo en el plazo aproximado de un mes. Para CSIF, la solución de estas deficiencias resulta necesaria para garantizar unas condiciones dignas tanto para los pacientes como para el personal sanitario del centro de salud de Massamagrell.