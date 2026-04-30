Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresHuelga médicosMislata hinchablePPCV y LlorcaCementerio de ValènciaNuevo hotel ValenciaRyanair
instagramlinkedin

Música

El DJ José Coll actuará en este municipio cercano a la ciudad de Valencia el 1 de mayo

La iniciativa municipal combina música, horchata con fartons y bocadillos de tortilla de patata en una tarde pensada para todos los públicos

Primera edición de la fiesta de tardeo el 1 de mayo en Paterna el año pasado.

Primera edición de la fiesta de tardeo el 1 de mayo en Paterna el año pasado. / A. Paterna

Laura Florentino

Laura Florentino

Paterna

Paterna volverá a apostar por el ocio al aire libre con la celebración de la segunda edición de su tardeo este 1 de mayo, coincidiendo con el Día de las Personas Trabajadoras. La iniciativa, impulsada por el ayuntamiento a través del área de Tradiciones, combinará música, gastronomía y ambiente festivo en una jornada pensada para todos los públicos.

El parking de Los Naranjos acogerá este encuentro, que contará con el sonido remember como protagonista de la mano de José Coll, junto a un DJ invitado. La cita, que se consolida en su segunda edición, busca ofrecer un espacio de convivencia para vecinos y vecinas de todas las edades.

Alternativa de ocio

El evento dará comienzo a las 17:30 horas y se prolongará hasta la medianoche, reforzando este formato como una alternativa de ocio cada vez más extendida en el municipio.

La teniente alcalde de Tradiciones, Isabel Segura, ha destacado el sentido de la jornada: “el Día de las Personas Trabajadoras es una oportunidad para reconocer el esfuerzo diario de nuestros vecinos y vecinas, pilares fundamentales del desarrollo de Paterna. Desde el consistorio seguimos impulsando iniciativas que combinan cultura, ocio y convivencia, reforzando nuestro compromiso con un modelo integrador que define a Paterna”.

Reparto horchata y fartons durante la fiesta de tardeo del 1 de mayo en Paterna el año pasado.

Reparto horchata y fartons durante la fiesta de tardeo del 1 de mayo en Paterna el año pasado. / A. Paterna

Horchata con fartons y bocadillos de tortilla de patata

Además de la música, la cita incluirá una oferta gastronómica gratuita hasta fin de existencias. A partir de las 18:00 horas se repartirá horchata con fartons y, desde las 20:30 horas, bocadillos de tortilla de patata para quienes continúen disfrutando del ambiente.

Noticias relacionadas y más

Este tardeo se suma al Spring Festival, que se celebra la noche anterior, encadenando dos jornadas festivas que refuerzan la apuesta de Paterna por la dinamización cultural, el ocio urbano y la convivencia vecinal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Transportes abre un nuevo ramal clave para la conexión del aeropuerto de Valencia con la autovía A-3
  2. Los centros empiezan a recibir instrucciones para adelantar la evaluación de 2º de Bachiller antes de la convocatoria de la huelga
  3. Denuncian a un edificio de apartamentos turísticos del Cabanyal por utilizar señalética ilegal y quitar espacios de parking
  4. El Cementerio de València guarda un nuevo misterio: las dos 'caras' que inquietan a Rafael Solaz
  5. Susto en la Vall d'Albaida: dos terremotos de magnitud 3,8 y 3,4 sacuden Ontinyent y Bocairent
  6. Las obras del megacentro comercial de Turianova se inician en cuestión de días
  7. Huelga de taxis en València: horario, cortes de tráfico y recorrido de la manifestación
  8. La Conselleria de Educación asegura ahora que presentará una propuesta salarial para los profesores “lo antes posible” para evitar la huelga

El DJ José Coll actuará en este municipio cercano a la ciudad de Valencia el 1 de mayo

El DJ José Coll actuará en este municipio cercano a la ciudad de Valencia el 1 de mayo

Francisco Alonso nuevo presidente de FEMEVAL

Femeval urge a las administraciones a ser 'mediadoras' para asegurar la carga de trabajo en Ford Almussafes

Femeval urge a las administraciones a ser 'mediadoras' para asegurar la carga de trabajo en Ford Almussafes

El Ayuntamiento de Alfafar es reconocido por su iniciativa de alimentación domiciliaria para mayores durante la dana

El Ayuntamiento de Alfafar es reconocido por su iniciativa de alimentación domiciliaria para mayores durante la dana

El Ayuntamiento de Paterna expone en la II Convención Nacional de Áreas Industriales su modelo de economía circular

El Ayuntamiento de Paterna expone en la II Convención Nacional de Áreas Industriales su modelo de economía circular

Salen a concurso por 209.000 euros las obras de mejora del histórico "Carrer de la Pilota" de Ontinyent

Salen a concurso por 209.000 euros las obras de mejora del histórico "Carrer de la Pilota" de Ontinyent

Tenso pleno en Xàbia: el voto de calidad de la alcaldesa salva la cesión del terreno para el colegio de barracones

Tenso pleno en Xàbia: el voto de calidad de la alcaldesa salva la cesión del terreno para el colegio de barracones

Mar Chao se reúne con el alcalde de Long Beach

Mar Chao se reúne con el alcalde de Long Beach
Tracking Pixel Contents