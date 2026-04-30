El DJ José Coll actuará en este municipio cercano a la ciudad de Valencia el 1 de mayo

Paterna volverá a apostar por el ocio al aire libre con la celebración de la segunda edición de su tardeo este 1 de mayo, coincidiendo con el Día de las Personas Trabajadoras. La iniciativa, impulsada por el ayuntamiento a través del área de Tradiciones, combinará música, gastronomía y ambiente festivo en una jornada pensada para todos los públicos.

El parking de Los Naranjos acogerá este encuentro, que contará con el sonido remember como protagonista de la mano de José Coll, junto a un DJ invitado. La cita, que se consolida en su segunda edición, busca ofrecer un espacio de convivencia para vecinos y vecinas de todas las edades.

Alternativa de ocio

El evento dará comienzo a las 17:30 horas y se prolongará hasta la medianoche, reforzando este formato como una alternativa de ocio cada vez más extendida en el municipio.

La teniente alcalde de Tradiciones, Isabel Segura, ha destacado el sentido de la jornada: “el Día de las Personas Trabajadoras es una oportunidad para reconocer el esfuerzo diario de nuestros vecinos y vecinas, pilares fundamentales del desarrollo de Paterna. Desde el consistorio seguimos impulsando iniciativas que combinan cultura, ocio y convivencia, reforzando nuestro compromiso con un modelo integrador que define a Paterna”.

Reparto horchata y fartons durante la fiesta de tardeo del 1 de mayo en Paterna el año pasado. / A. Paterna

Horchata con fartons y bocadillos de tortilla de patata

Además de la música, la cita incluirá una oferta gastronómica gratuita hasta fin de existencias. A partir de las 18:00 horas se repartirá horchata con fartons y, desde las 20:30 horas, bocadillos de tortilla de patata para quienes continúen disfrutando del ambiente.

Este tardeo se suma al Spring Festival, que se celebra la noche anterior, encadenando dos jornadas festivas que refuerzan la apuesta de Paterna por la dinamización cultural, el ocio urbano y la convivencia vecinal.