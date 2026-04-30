El ecoparque móvil del área metropolitana hará dos visitas a Burjassot en mayo

El ecoparque móvil de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) regresará a Burjassot el próximo lunes, día 4, donde permanecerá hasta el miércoles 6.

Los operarios de la Emtre instalarán el contenedor de desechos domésticos en el estacionamiento público de las Palmeras, junto al Mercado Municipal L’Almara, y ofrecerán sus servicios de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas.

Segunda cita

Esta será la primera de las dos citas de la unidad móvil programadas para mayo. La segunda –en el mismo emplazamiento y horario– tendrá lugar en la cuarta semana del mes, desde el jueves 21 hasta el sábado 23. Durante la jornada sabatina el ecoparque sólo estará operativo por la mañana.

Incentivar el reciclaje

Con el fin de incentivar el reciclaje haciendo uso de los ecoparques fijos y móviles del área metropolitana, tanto desde la Emtre como desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burjassot recuerdan al vecindario las ventajas fiscales que pueden obtenerse depositando desechos “donde toca”.

Los usuarios pueden encontrar bonificaciones en la factura de la tasa Tamer mostrando su historial de entrega de residuos al ecoparque.