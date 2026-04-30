La Mancomunitat de l'Horta Sud impulsa unas jornadas de preparación ante catástrofes con 30 especialistas internacionales

Con el objetivo de seguir proporcionando herramientas a la ciudadania que ayuden a prepararse ante posibles catástrofes futuras como la vivida en la dana del 29 de octubre de 2024, la Mancomunitat de l’Horta Sud ha impulsado, los días 4 y 5 de mayo, unas jornadas en Florida Grup Educatiu (Catarroja) , en las que participaran cerca de 30 especialistas internacionales en emergencias.

La iniciativa forma parte del proyecto europeo “Resist”, en el cual la institución comarcal tiene una alianza con dos firmas de reconocido prestigio: la empresa española Connect Clean, que coordina el proyecto, y la compañía francesa Avre Expertise, que ha aportado las herramientas tecnológicas. Florida colabora en esta acción, en el marco del trabajo conjunto que anualmente desarrolla con la Mancomunitat. “Resist” se enmarca dentro de la iniciativa Erasmus K-210 de la Unión Europea.

Acceso gratuito

Las jornades se dirigen a la ciudadanía, en general, y el acceso es gratuito, previa inscripción en el siguiente enlace: https://l1nk.dev/5ubzho1 . Han sido invitados a asistir las tres principales asociaciones de víctimas de la dana, los CLER, Cruz Roja, Protección Civil, las Policías Locales y el Consorcio de Bomberos de València.

"La dimensión de la tragedia que nos afectó es tan grande que tenemos que promover acciones formativas en diferentes ámbitos para prepararnos mejor. El proyecto Resist nos ha permitido traer a l’Horta Sud muchas experiencias europeas previas”, explica el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes.

Prevención y experiencias

La jornada del próximo lunes, 4 de mayo, arrancará con los saludos institucionales, que darán paso a una ponencia de la Directora General de Global Safe Hub y ex Coordinadora Regional de RRD en la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres en Jordania, Lubna Qaryouti, bajo el títuto "Implementar la respuesta a las inundaciones de València mediante una inteligencia espacial integrada y el marco de la ONU”.

Mesa redonda

Posteriormente se desarrollará una mesa redonda sobre “Soluciones para la prevención de riesgos y preparación de los territorios”, en la que participan Maria Fernanda Marinque (Investigadora en la Asociación Francesa para la Prevención en Catástrofes Naturales), Vicente Botti (Director del Instituto Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial y de la Escuela de Posgrado y Red de Investigación en Inteligencia Artificial de la Comunitat Valenciana), Marta López-Saavedra (Investigadora en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC) y David Díez (Responsable de Ventas Públicas en Orange XFI).

El programa de las jornadas de Prevención de Catástrofes. / MHS

El bloque de ponencias lo cerrarán el Jefe de la División de Relaciones Europeas, Internacionales y de Colaboración, el teniente coronel Jean-Pierre Galindo, que hablará sobre “Preparación para la gestión operacional en caso de crisis”, y el asesor senior en clima y ciencia de datos en el Climate Centre de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Juan Bazo, que presentará “Los marcos de acción de la Cruz Roja para una actuación proactiva frente a eventos externos”.

Espacio de empresas

A partir de las 11,30 horas, se podrá visitar un espacio de ‘showroom’ de empresas y organizaciones en el que participan la Asociación Francesa para la Prevención de Catástrofes Naturales y Tecnológicas (AFPCNT), SingularGreen, Flowstop, Aquadesign, Avre Expertises, Sebelo, Acquastop, ENSOSP (especializada desde hace más de 15 años en la formación de cuerpos de bomberos hispanohablantes en el mando de operaciones a gran escala), Orange, Asociación Francófona para la Salud de los Bomberos, Veolia, Psicólogas sin Fronteras, Obvios, UPV, Sepidec y Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geográficas (CEPEIGE).

Trabajo práctico

La segunda jornada, el martes 5 de mayo, consistirá en una experiencia práctica en la que participarán el alumnado de Logística de Florida, junto con representantes de Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local y Consorcio de Bomberos, además de asociaciones y entidades. Coordinará ese ejercicio Cedric Dufeu, de la dirección general de Seguridad Civil y Gestión de Crisis del Gobierno francés.

Formación previa

El proyecto Resist comenzó a ejecutarse hace un año. A lo largo de este tiempo, un centenar de personas pertenecientes a las plantillas municipales ha recibido formación telemática en tres materias: inundaciones, incendios y olas de frío y calor.

Para ello, 30 panelistas, que representaban a instituciones y empresas que han llevado a cabo buenas prácticas en territorios que sufrieron catástrofes, han ofrecido las diferentes formaciones.