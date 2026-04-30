Foios dignifica la profesión de artista fallero para evitar el intrusismo laboral

El Ayuntamiento de Foios, a través de la concejalía de Fallas, trabaja conjuntamente con el Gremio Artesano de Artistas Falleros de València en diferentes acciones para evitar el intrusismo laboral en el oficio de crear fallas y así contribuir a la dignificación de las y los profesionales del sector, por eso el propio Gremio ha concedido el Ninot de Oro a Ferran Bartual, responsable del área de Fallas de este municipio de l’Horta Nord.

En palabras del concejal de Fallas del Ayuntamiento de Foios, Ferran Bartual, “desde nuestro consistorio, poco a poco, vamos contribuyendo al hecho de dignificar una profesión, la de artista fallero, que está teniendo dificultades serias para mantenerse, a pesar de que es la base de lo que da forma y sostiene nuestra fiesta más internacional, las Fallas, que son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, por eso la creación de sinergias es tan importante, con la puesta en marcha de actividades que dinamizan este sector artesanal tan valenciano”.

El Ninot de Oro, que el Gremio Artesano de Artistas Falleros de València también concede a otras personalidades en la Fiesta Gremial del 1 de mayo en el marco de la Semana Gremial (del 24 de abril al 1 de mayo), se entrega “en reconocimiento del impulso de varias iniciativas para el apoyo y beneficio del desarrollo profesional, la formación y la proyección del oficio”, tal como señalan.

Exposición y "Encontrà"

El apoyo que el Ayuntamiento de Foios da al Gremio Artesano de Artistas Falleros de València desde hace un tiempo se ve reflejado, por ejemplo, en el hecho que por primera vez se organizó en la comarca de l’Horta Nord un gran acontecimiento del propio Gremio, la exposición ‘Gremi. Art, foc i tradició’, una muestra dedicada a la historia y a los procedimientos constructivos de las fallas a lo largo del tiempo en la que se trasladaron ninots del Museo del Artista Fallero.

Gracias a estos vínculos entre el consistorio foiero y la propia asociación profesional, el Gremio Artesano de Artistas Falleros de València también tuvo un papel relevante durante la "Encontrà" de la Agrupación de Fallas de l’Horta Nord, celebrada en Foios. Además, el Ayuntamiento de Foios trabaja como interlocutor entre artistas y otros actores del mundo fallero para facilitar cuestiones logísticas.

“Hoy el gremio preserva sus raíces fundacionales, corporativismo y unión profesional, en unos tiempos que no son fáciles por la crisis del propio sector, el intrusismo y otros elementos que eclipsan al monumento fallero. El Gremio Artesano de Artistas Falleros de València no olvida que está en el siglo XXI y, hoy, mantiene un compromiso firme con la diversidad y la pluralidad de la realidad social y cultural actual”, aseguró al respecto Ferran Bartual en el llibret Fallas Foios 2026.