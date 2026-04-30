El IES l’Om de Picassent estalla contra los recortes: la conselleria elimina el grado de electrónica y les adeuda 35.000 €

La situación en el IES l’Om de Picassent ha llegado a un punto crítico. Tras meses de reivindicaciones, la comunidad educativa ha protagonizado este jueves una protesta a las puertas del instituto para visibilizar el deterioro de las condiciones docentes y materiales debido a los recortes por parte de la conselleria de Educación. Esta movilización coincide con la presentación de una moción en el pleno del Ayuntamiento de Picassent defendida por la concejala de Educación, Nati Sobrevela, que ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos excepto Vox para exigir soluciones inmediatas a la Generalitat Valenciana.

El director del centro, José Martínez, ha sido contundente al describir la realidad de un instituto que atiende a más de 1.100 alumnos y cuenta con 126 profesores. "Es un centro que se sabe que está masificado", denunció Martínez en el pleno, señalando que desde la pandemia se han visto obligados a utilizar espacios comunes de forma precaria: "Estamos usando media biblioteca como aula además del aula de multiusos donde se hacían reuniones".

Recortes en la Formación Profesional

Pero lo que más ha dolido es la orden de Conselleria de eliminar un grado de FP de Sistemas Eléctricos Automatizados (SEA). "Para el próximo curso no tenemos concedido ningún nuevo ciclo y nos han quitado el ciclo superior de electricidad". Martínez lamenta esta decisión, especialmente cuando los alumnos de grado medio ya habían solicitado su continuidad en el centro: "La explicación de consellería, que ha sido en un simple correo electrónico enviado al centro, es que había poca matrícula y es cierto , había ocho alumnos en primero, pero había 16 en segundo , y este caso hay que hacer una mirada global, es un ciclo que cierra la familia profesional. Tenemos la básica, el grado medio y habíamos conseguido hace cuatro años el superior y necesita un tiempo para implantarse".

Para el director, el diagnóstico es claro: "En pocas palabras, aquí hay unos recortes evidentes sobre la educación pública".

IES l'Om de Picassent. / L-EMV

Asfixia económica y falta de infraestructuras

La precariedad no solo afecta a lo académico, sino también a la gestión por falta de fondos. Martínez ha revelado que la conselleria les adeudaba 55.000 euros de los últimos cuatro meses y justo esta semana les ha abonado 20.000 euros: "La semana pasada estábamos deudores. Tuvimos que devolver un recibo de agua de 2.000 euros porque no podíamos pagarlo", ha explicado con dureza.

Esta carencia de recursos impide realizar mejoras mínimas necesarias para el bienestar de los estudiantes. Según el director, el consejo escolar había aprobado la instalación de ventiladores para combatir las altas temperaturas en el edificio, pero el proyecto se ha paralizado por falta de presupuesto: "Son saunas más que aulas, pero no podemos pagarlo". Tampoco hay fondos para reparaciones urgentes en el gimnasio o para recuperar el uso total de la biblioteca.

Ante esta "inacción" que, según Martínez, deja a los centros "vendidos", el instituto ha reclamado el apoyo unánime de la corporación local para frenar lo que consideran un problema generalizado que pone en jaque el futuro de la educación pública en la comarca.