El IES Vicent Andrés Estellés de Burjassot inaugura la exposición de trabajos de sus alumnos de Bachillerato de Artes

El pasado lunes 27 de abril, tuvo lugar la inauguración de la exposición de los trabajos realizados durante el curso 2025/26 por parte del alumnado de Bachillerato de Artes del IES Vicent Andrés Estellés de Burjassot. El acto contó con la presencia del concejal responsable del área de Bienestar Social, Juan Gabriel Sánchez, de la concejala de Educación, Manuela Carrero y del concejal de Cultura, Javier Naharros, además de profesorado y representantes del AFA del instituto, así­ como familiares y amigos de los jóvenes artistas.

En primer lugar, intervino Javier Naharros, como representante de la corporación municipal, quien afirmó "sentirse muy satisfecho al contemplar los trabajos del alumnado, a quienes este curso, además, he tenido el placer de conocer como profesor de Historia en prácticas en el Estellés".

A continuación, tomó la palabra Jaime Carañana, profesor representante del departamento de Artes, quien agradeció la asistencia a todas las personas presentes, al Ayuntamiento y a la Casa de la Cultura por facilitar el espacio para la exposición, al profesorado de Artes por su trabajo e implicación, al AFA por su apoyo continuo y permanente, y al alumnado por su esfuerzo y dedicación.

Mostrar los trabajos a la población

Posteriormente intervino Martina (Ares) Chillemi, quien hizo hincapié en el interés que tiene para el alumnado poder sacar los trabajos del aula y mostrarlos a la población.

Por último, Teresa Jordan, presidenta del AFA, agradeció el esfuerzo del profesorado y del alumnado y se mostró satisfecha de poder colaborar en numerosas actividades, entre las que destaca esta exposición. Cabe señalar que, este año, la AFA ha colaborado en la adquisición de nuevos marcos, así­ como en el vino de honor del que todos los asistentes tuvieron ocasión de disfrutar.

La inauguración logró congregar a más público que en ediciones anteriores, y varios de los asistentes coincidieron en señalar que el nivel de calidad se había elevado respecto a otras exposiciones, hecho que demuestra el compromiso del profesorado del IES Vicent Andrés Estellés con las enseñanzas artísticas y con la educación pública en general.