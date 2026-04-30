Massamagrell implanta la jornada de 35 horas para sus funcionarios tras un acuerdo sindical

El Ayuntamiento de Massamagrell ha celebrado esta semana una Mesa General de Negociación en la que se ha abordado la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales para el personal funcionario municipal, alcanzando un acuerdo con la representación sindical.

Este avance supone la consecución de un derecho reivindicado y permite eliminar el agravio comparativo existente con otras administraciones públicas. Con esta medida, el consistorio se sitúa al nivel de otras instituciones como la Mancomunitat l’Horta Nord, la Generalitat Valenciana o la Administración General del Estado, que ya cuentan con este cómputo anual de horas.

La implantación de la jornada de 35 horas contribuirá a mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal municipal, al tiempo que se enmarca en una estrategia de modernización de la administración pública. Desde el ayuntamiento se ha destacado que esta medida no afectará al servicio que se presta a la ciudadanía, sino que, por el contrario, se optimizará mediante una mejor organización de turnos y cuadrantes.

Fruto del diálogo

El alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, ha subrayado que “este acuerdo es fruto del diálogo y la voluntad de entendimiento entre todas las partes. Avanzamos en derechos laborales y, al mismo tiempo, en una administración más moderna, eficiente y adaptada a las necesidades actuales”.

Por su parte, la concejala de Personal, Nina Sepúlveda, ha destacado “la implicación y predisposición de todos los sindicatos presentes en la mesa de negociación, que han mostrado una clara voluntad de acuerdo para hacer posible esta mejora”.

Con este acuerdo, el Ayuntamiento de Massamagrell refuerza su compromiso con la mejora de las condiciones laborales del personal público y con la prestación de servicios de calidad a sus vecinos y vecinas.