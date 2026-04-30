El nuevo pabellón polideportivo de Paiporta tendrá más de 23.000 metros cuadrados y estará adaptado al riesgo climático

El Ayuntamiento de Paiporta ha aprobado en el pleno de abril el proyecto del futuro Pabellón Polideportivo Municipal y de la pista de atletismo exterior, una actuación estratégica que supondrá un importante impulso a las infraestructuras deportivas del municipio y consolidará el área como un gran espacio dedicado al deporte base y a la actividad física. La votación ha contado con el respaldo de los grupos Compromís y PSOE y con la abstención de PP y VOX.

El proyecto contempla una superficie total de 23.304 m² y prevé la construcción de un complejo deportivo integrado con las instalaciones ya existentes en el entorno, situado entre la piscina cubierta y el campo de fútbol El Palleter. La nueva infraestructura incluirá accesos para peatones y vehículos, zonas de aparcamiento con 130 plazas, incluyendo espacios para personas con movilidad reducida y puntos de recarga para vehículos eléctricos, así como zonas verdes y espacios exteriores complementarios.

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha destacado que “con esta actuación, el Ayuntamiento de Paiporta da un paso firme en la planificación estratégica del municipio, dotándolo de unas instalaciones modernas, eficientes y preparadas para dar servicio a la ciudadanía durante décadas. Este proyecto no solo refuerza la oferta deportiva local, sino que contribuye a la cohesión social y a la mejora de la calidad de vida del conjunto de la población”.

Marian Val y Vicent Ciscar. / A.P.

Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val, ha señalado que “se trata de una gran noticia para el pueblo. Estamos inmersos en un proceso profundo de reconstrucción y transformación de Paiporta, y el nuevo pabellón era una demanda ciudadana en la que llevamos mucho tiempo trabajando. Ahora estamos muy cerca de hacerlo realidad”.

El proyecto prevé una ejecución por fases: una primera incluye el pabellón, la urbanización del entorno, el aparcamiento y el cierre de las pistas exteriores; y una segunda fase desarrollará la pista de atletismo y las zonas verdes.

La concejala de Deportes, Susana Moreno, ha explicado que “con la nueva instalación, nuestros clubes dispondrán de un espacio donde poder entrenar y competir al máximo nivel. Gracias al proyecto impulsado por la actual concejala de Reconstrucción durante la legislatura pasada, en el pabellón se podrán practicar disciplinas como fútbol sala, baloncesto, balonmano, voleibol o, incluso, el patinaje artístico”.

Sostenibilidad y resiliencia

Uno de los aspectos más destacados es la adaptación del proyecto al riesgo climático y su resiliencia ante episodios de lluvias intensas. El diseño se ha realizado de acuerdo con los criterios del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) y el Patricova, e incorpora medidas específicas como la elevación de la cota de planta baja, sistemas de evacuación seguros y soluciones constructivas que reducen la vulnerabilidad ante posibles inundaciones, especialmente relevantes tras el impacto de la dana de 2024.

En materia de sostenibilidad, el proyecto incorpora una instalación fotovoltaica de 50,4 kWp para autoconsumo energético, así como sistemas de climatización eficientes, recuperación de calor y mecanismos de control del consumo que optimizan el funcionamiento global del equipamiento.

Val ha destacado que se trata de un proyecto “clave para el futuro deportivo del municipio, que da respuesta a una necesidad histórica y, al mismo tiempo, adapta las infraestructuras a los nuevos retos climáticos”. En este sentido, ha subrayado que “el pabellón no solo amplía la oferta deportiva, sino que se ha diseñado con criterios técnicos avanzados que garantizan su funcionalidad, sostenibilidad y seguridad”.

Recreación del nuevo pabellón. / A.P.

El pabellón, que contará con dos niveles, dispondrá de una pista central polideportiva para la práctica de disciplinas como el baloncesto, el fútbol sala, el voleibol o el bádminton, así como de un aula exterior en la segunda planta para la realización de actividades dentro del edificio, pero al aire libre.

Además, se incluyen gradas para el público, cafetería o servicio de vending, oficinas del Servicio Municipal de Deportes, vestuarios diferenciados, almacenes y diversas salas polivalentes para actividades deportivas y para el uso de clubes y entidades locales. El proyecto prevé también una pista de atletismo en una segunda fase, con un anillo de 200 metros y espacios para saltos y lanzamientos.

Participación ciudadana

Para el diseño de esta nueva instalación, se ha contado con las entidades deportivas locales a través de un proceso participativo desarrollado durante la fase de anteproyecto. Así, la actual vicealcaldesa, entonces concejala de Deportes, Marian Val, mantuvo varios encuentros de trabajo con los clubes con el fin de recoger sus propuestas y adaptar el proyecto inicial al uso real de la infraestructura.

En palabras de Val, uno de los aspectos clave del proyecto ha sido “priorizar la funcionalidad y el uso deportivo real por encima de otros elementos, garantizando que el pabellón sirva al mayor número posible de disciplinas y entidades. Sentarse con los clubes y tener en cuenta su visión ha sido imprescindible para asegurar un espacio que cubra sus necesidades, especialmente pensando en los equipos base y en las disciplinas que requieren espacios cubiertos”.

Con esta aprobación, Paiporta consolida un modelo de infraestructura deportiva moderna, sostenible y adaptada a las necesidades actuales y futuras del municipio, con una especial atención a la seguridad, la funcionalidad y la resiliencia ante los nuevos retos ambientales.