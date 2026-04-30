Música
El Spring Festival de Paterna regresa con Orquesta Panorama y zonas de tatuajes
La segunda edición del festival combinará la actuación de la Orquesta Panorama y el DJ KEKO con foodtrucks y espacios de belleza y tatuajes
El Ayuntamiento de Paterna lanza la segunda edición del Spring Festival para celebrarlo por todo lo alto en el parking Los Naranjos, una iniciativa impulsada por las Concejalías de Tradiciones y Juventud.
Este evento nace, por segundo año consecutivo y tras la buena acogida del año pasado, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía, especialmente a los/as más jóvenes, una alternativa atractiva que combine música, entretenimiento y convivencia sin salir de la ciudad.
Gran espacio de ocio para los jóvenes
La cita tendrá lugar este jueves, 30 de abril, coincidiendo con la víspera del festivo del 1 de mayo. Desde las 21:00 hasta las 02:30 horas, el parking de Los Naranjos se convertirá en un gran espacio de ocio durante una noche de entrada libre, con un aforo de más de 10.000 personas, en la que la música será la gran protagonista, con la actuación de la Orquesta Panorama y la animación del DJ KEKO.
Diferentes espacios
Además de la oferta musical, el festival incorporará diferentes espacios diseñados para enriquecer la experiencia del público asistente, como un espacio gastronómico con foodtrucks, zonas de beauty corners y para la realización de tatuajes y un photocall.
Tal como ha destacado la teniente alcalde de Garantía Social, Igualdad y Tradiciones, Isabel Segura, “esta segunda edición supone una alternativa de ocio urbano que fomenta la participación y el encuentro social, al tiempo que refleja el compromiso municipal por seguir impulsando propuestas culturales y de entretenimiento innovadoras y accesibles para todos los vecinos y vecinas, especialmente para las personas jóvenes”.
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