Polémica en Alfafar por unos bidones de residuos tóxicos en suelo municipal y parque natural

El PSPV de Alfafar ha denunciado la presencia de dos bidones de residuos tóxicos en plena marjal, concretamente en el antiguo campo de tiro, que es suelo municipal. Estos dos barriles están oxidados y todavía se puede leer lo que hay en su interior en una etiqueta: Duroct Calcium, una resina secante.

"Es un terreno que no está vallado y aunque pone un cartel que advierte de 'no pasar', está lleno de residuos", comenta su portavoz, Rubén Martínez. "La marjal es Parque Natural y una parte de nuestra identidad que también hay que preservar", añade y explica que la formación trasladó la presencia de este material contaminante primero al Consell Agrari y después al pleno del ayuntamiento el mes pasado.

Junto a estos dos elementos, los socialistas ponen el foco en los vertidos y la maleza que hay en la zona y que degradan el medio ambiente, según explican, a pesar de que ya se han reparado varios caminos rurales. "Esta zona también pertenece al municipio", comentan.

Escombros junto a un campo de arroz. / S. A.

"No son nocivos para el medio ambiente"

Desde el consistorio, el concejal de Urbanismo, Arcadio del Real, advierte de que los bidones se encuentran "sellados" y que, por tanto, "no son nocivos para el medio ambiente, si no se manipulan". "No sabemos cuál es su procedencia", apunta y añade que tuvieron constancia de su presencia en el mes de febrero. "Todavía siguen ahí porque no es fácil encontrar a una empresa que pueda retirar este tipo de material", explica y añade que, finalmente, se ha contratado a una en Madrid, pero todavía falta la autorización por parte de la Conselleria de Medio Ambiente para retirar estos elementos.

No obstante, Del Real, deja claro que "no suponen ningún peligro ni para las personas ni para el medio ambiente", ya que se encuentran debidamente cerrados, según han confirmado técnicos municipales y también por su ubicación, según señala, "alejados de los caminos y de la marjal".

Debate ético

Esta situación también ha creado un debate ético entre PSPV y los populares en el pleno celebrado esta semana. El concejal de Urbanismo acusó a los socialistas de "atentar contra los intereses del propio pueblo" de Alfafar y de "revelación de secretos". "Divulgar una información como esta es alarmar a la población por cuestiones que no son necesarias", señala y remite al "sigilo profesional" como concejales del ayuntamiento para censurar la actitud de los socialistas que han hecho pública la presencia de los bidones tratando el tema en un pleno.