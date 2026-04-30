Un tiktoker se atribuye la retirada de las cámaras de tráfico de una rotonda de Burjassot

El tiktoker Moises GH ha salido en las redes asegurando que, gracias a su video denuncia sobre la "rotonda recaudatoria" de Burjassot por la que llamaba "sinvergüenza" al alcalde, con millones de reproducciones, ha conseguido que el consistorio retirara las polémicas cámaras de tráfico de la rotonda del hospital IMED en el municipio. En otro vídeo grabado en las inmediaciones, asegura que aunque la señalización sigue ahí, los dispositivos han desaparecido.

Una captura del vídeo en las redes sociales. / Redacción Levante-EMV

Fin del contrato

Pero el poder de las redes sociales parece que no ha sido el motivo. Lejos de la realidad, desde el Ayuntamiento justifican este hecho porque ha concluido el contrato con la empresa de los Foto-stop y que por tanto, la mercantil ha retirado todas las cámaras y el material. La señalización sigue ahí porque la administración local está en proceso de licitación de un nuevo contrato para continuar con esta medida de seguridad de tráfico. Mientras esto ocurre, tal y como señalan fuentes municipales, la Policía Local se encargará de reforzar la seguridad vial en esta rotonda, con las medidas que consideren.

Sanciones

El consistorio sigue guardando silencio respecto a la recaudación que se ha conseguido con las multas interpuestas durante todo este tiempo y asegura que la cantidad "es mínima". "El proceso es muy lento, porque los sancionados presentan alegaciones y hay que resolverlas", explican fuentes municipales, insistiendo en que las cámaras se han instalado por seguridad vial y no con afán recaudatorio, para evitar la congestión de tráfico de los vehículos que salen por el ramal desde la CV-35 y dar fluidez al flujo de la autovía.

Esta fue la razón para cambiar el Ceda el paso por un Stop e instalar estos dispositivos en el mes de junio de 2025, que han registrado un aluvión de multas (sanción de 200 euros y pérdida de cuatro puntos del carné de conducir), a pesar del refuerzo de la señalización para advertir a los conductores de su presencia y la obligatoriedad de parar en el Stop.