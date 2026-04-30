Seguridad
Un tiktoker se atribuye la retirada de las cámaras de tráfico de una rotonda de Burjassot
El Ayuntamiento desmiente que esta sea la causa y asegura que ha finalizado el contrato con la empresa y que está en proceso de una nueva licitación
El tiktoker Moises GH ha salido en las redes asegurando que, gracias a su video denuncia sobre la "rotonda recaudatoria" de Burjassot por la que llamaba "sinvergüenza" al alcalde, con millones de reproducciones, ha conseguido que el consistorio retirara las polémicas cámaras de tráfico de la rotonda del hospital IMED en el municipio. En otro vídeo grabado en las inmediaciones, asegura que aunque la señalización sigue ahí, los dispositivos han desaparecido.
Fin del contrato
Pero el poder de las redes sociales parece que no ha sido el motivo. Lejos de la realidad, desde el Ayuntamiento justifican este hecho porque ha concluido el contrato con la empresa de los Foto-stop y que por tanto, la mercantil ha retirado todas las cámaras y el material. La señalización sigue ahí porque la administración local está en proceso de licitación de un nuevo contrato para continuar con esta medida de seguridad de tráfico. Mientras esto ocurre, tal y como señalan fuentes municipales, la Policía Local se encargará de reforzar la seguridad vial en esta rotonda, con las medidas que consideren.
Sanciones
El consistorio sigue guardando silencio respecto a la recaudación que se ha conseguido con las multas interpuestas durante todo este tiempo y asegura que la cantidad "es mínima". "El proceso es muy lento, porque los sancionados presentan alegaciones y hay que resolverlas", explican fuentes municipales, insistiendo en que las cámaras se han instalado por seguridad vial y no con afán recaudatorio, para evitar la congestión de tráfico de los vehículos que salen por el ramal desde la CV-35 y dar fluidez al flujo de la autovía.
Esta fue la razón para cambiar el Ceda el paso por un Stop e instalar estos dispositivos en el mes de junio de 2025, que han registrado un aluvión de multas (sanción de 200 euros y pérdida de cuatro puntos del carné de conducir), a pesar del refuerzo de la señalización para advertir a los conductores de su presencia y la obligatoriedad de parar en el Stop.
Suscríbete para seguir leyendo
- Transportes abre un nuevo ramal clave para la conexión del aeropuerto de Valencia con la autovía A-3
- Los centros empiezan a recibir instrucciones para adelantar la evaluación de 2º de Bachiller antes de la convocatoria de la huelga
- Denuncian a un edificio de apartamentos turísticos del Cabanyal por utilizar señalética ilegal y quitar espacios de parking
- El Cementerio de València guarda un nuevo misterio: las dos 'caras' que inquietan a Rafael Solaz
- Susto en la Vall d'Albaida: dos terremotos de magnitud 3,8 y 3,4 sacuden Ontinyent y Bocairent
- Las obras del megacentro comercial de Turianova se inician en cuestión de días
- Huelga de taxis en València: horario, cortes de tráfico y recorrido de la manifestación
- Transportes quiere evitar los atascos kilométricos de tráfico en el cruce de la V-30 y la A-3 con un nuevo puente sobre el Turia