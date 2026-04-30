Torrent amplía el horario de sus bibliotecas para apoyar a estudiantes y opositores

Las bibliotecas municipales de Torrent ampliarán su horario para cubrir la demanda ante la época exámenes. La iniciativa parte de la Concejalía de Cultura y la Sección de Archivos y Bibliotecas que ha puesto en marcha el nuevo horario especial de exámenes en la Biblioteca Metro y en la Casa de la Cultura para ofrecer a estudiantes, opositores y usuarios un espacio adecuado para el estudio durante uno de los periodos de mayor exigencia académica.

El horario extraordinario estará vigente del 4 de mayo al 3 de julio, con apertura ininterrumpida de 8:00 a 3:00 horas, de lunes a domingo, ampliando significativamente el tiempo de uso de las instalaciones municipales y adaptándose a las necesidades reales de los usuarios.

Un servicio consolidado que responde a la demanda

Esta iniciativa da continuidad a la línea de trabajo impulsada por el Ayuntamiento en los últimos meses, tras la implantación del horario especial nocturno durante el pasado invierno, que ya permitió ampliar el servicio bibliotecario hasta la madrugada y registró una alta participación ciudadana.

La experiencia acumulada ha confirmado la necesidad de mantener y reforzar estos horarios en épocas clave del calendario académico, consolidando a Torrent como una ciudad que apuesta por el apoyo directo a su comunidad educativa.

El edificio Metro, donde se ubica la biblioteca. / A. T.

Bibliotecas más modernas, accesibles y preparadas

El nuevo horario se apoya en el proceso de modernización y ampliación de la red municipal de bibliotecas, especialmente en la Biblioteca Metro, donde recientemente se han incorporado nuevos puestos de estudio y mejoras en equipamiento, confort e iluminación, pensadas para favorecer la concentración durante largas jornadas.

En la actualidad, Torrent cuenta con 287 plazas de estudio distribuidas entre la Biblioteca Metro y la Casa de la Cultura, una capacidad que permite dar respuesta a la elevada demanda en periodos de exámenes y garantizar espacios adecuados para todos los usuarios.

Dos espacios de referencia abiertos todos los días

Las dos instalaciones permanecerán abiertas todos los días de la semana, incluyendo fines de semana, reforzando así el acceso igualitario al estudio y facilitando la organización del tiempo a los estudiantes.

El concejal de Cultura, Aitor Sánchez, ha destacado que “este horario especial vuelve a situar a Torrent como una ciudad comprometida con sus estudiantes, ofreciendo más tiempo, más espacios y mejores condiciones para preparar exámenes en un entorno adecuado”.

Sánchez ha subrayado que “la ampliación hasta las 3 de la madrugada es una respuesta directa a lo que nos trasladan los propios usuarios. Sabemos que este esfuerzo marca la diferencia en momentos clave y queremos estar a la altura de esa necesidad”.

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo realizado en los últimos meses, señalando que “no solo ampliamos horarios, sino que también hemos mejorado y modernizado nuestras bibliotecas, incrementando plazas y adaptando los espacios a las nuevas formas de estudio, más digitales, más flexibles y más exigentes”.

Por último, el concejal ha remarcado que “seguiremos trabajando para consolidar una red bibliotecaria moderna, accesible y útil, que acompañe a nuestros jóvenes en su formación y contribuya a generar oportunidades desde lo local”.

Torrent, una ciudad que apoya el talento y la formación

Con esta medida, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por la educación, la igualdad de oportunidades y el acceso a recursos públicos de calidad, consolidando un modelo de ciudad que acompaña a sus estudiantes y facilita su desarrollo académico en las mejores condiciones posibles.