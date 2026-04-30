Torrent da el pistoletazo de salida a la 29ª Mostra de Teatre Escolar

El Ayuntamiento de Torrent acogerá desde el 30 de abril hasta el próximo 29 de mayo la 29ª edición de la Mostra de Teatre Escolar, una consolidada iniciativa cultural y educativa que llenará el salón de actos municipal de creatividad, talento y valores a través de las artes escénicas.

Durante varias semanas, un total de 14 grupos de teatro formados por alumnado de centros educativos públicos, concertados y privados, así como escuelas de teatro y actividades extraescolares, subirán al escenario para representar una variada programación dirigida principalmente al público escolar.

Junto a Cucurucú Teatre

La Mostra, impulsada por el Ayuntamiento de Torrent junto a la asociación Cucurucú Teatre —que promueve el teatro educativo desde 1997—, se reafirma como una herramienta pedagógica de primer orden. A través de las representaciones, se fomenta el desarrollo personal del alumnado y se transmiten valores como la cooperación, la igualdad, la creatividad y el pensamiento crítico.

Asistentes a la primera función. / A. T.

En esta edición, el programa ofrece un amplio mosaico de propuestas escénicas que combinan adaptaciones de grandes clásicos de autores como Aristófanes, Fernando de Rojas o Lewis Carroll, junto a creaciones originales surgidas de la imaginación de los propios grupos participantes. Las obras abordarán temáticas diversas como la identidad, la amistad, los conflictos sociales, la sostenibilidad o las emociones, siempre desde una perspectiva educativa y artística.

Funciones a las 10:30 horas

Las funciones se celebrarán a las 10:30 horas en el salón de actos del Ayuntamiento, y contarán con la asistencia de miles de escolares que disfrutarán de una experiencia cultural enriquecedora. Además, la organización mantiene su apuesta por la digitalización, con reservas online y acceso a la información de los espectáculos mediante códigos QR.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado la importancia de esta iniciativa, señalando que “la Mostra de Teatre Escolar es un ejemplo del compromiso de Torrent con la educación y la cultura, una combinación fundamental para formar ciudadanos críticos, creativos y comprometidos con la sociedad”.

Folgado: "Es una herramienta educativa de enorme valor"

Asimismo, Folgado ha subrayado que “el teatro es una herramienta educativa de enorme valor, capaz de transmitir emociones, fomentar el trabajo en equipo y potenciar la confianza de los más jóvenes, al tiempo que se convierte en un espacio de convivencia y aprendizaje compartido”.

La relación de obras es la siguiente:

·30 de abril: La República Nòmada, Taller de Teatre Total

·6 de mayo: Las Nubes, Tiranteatre

·7 de mayo: Pensión "LA ESTRELLA", Patracolà

·12 de mayo: La Celestina, Tramuntana Teatre

·13 de mayo: Somni d'una nit de Pau, Mizar

·14 de mayo: Sempisurable, Eclipse

·18 de mayo: El duel, Deimos

·19 de mayo: ¿Que deseo pedirías?, Teatrhelios

·20 de mayo: Alícia, Sirocco Teatre

·21 de mayo: Aquí nadie sobra, Els Moliners

·26 de mayo: Un paseo por la historia con mucho arte, ExpresARTE

·27 de mayo: L'Aiguacalipsi. Memòries de l'aigua. Casiopea

·28 de mayo: Què hauria passat si els valencians hagueren arribat abans a la lluna?, Sociedad de la Alegría

·29 de mayo: Aprenent Emocions, Alfa Centauri

La clausura, el 6 de junio

El acto de clausura tendrá lugar el 6 de junio, con una jornada especial en la que se hará entrega de diplomas a los participantes y se pondrá el broche final a esta nueva edición de una cita ya imprescindible en la agenda cultural de la ciudad.

La Mostra de Teatre Escolar continúa, así, consolidándose como un referente en la promoción del teatro entre los más jóvenes, contribuyendo a educar no solo a futuros actores y actrices, sino también a espectadores críticos y sensibles al valor de la cultura.