Alboraia activa la zona azul de estacionamiento en la Patacona con el inicio de la campaña estival

El Ayuntamiento de Alboraia ha dado inicio este 1 de mayo a la temporada de baño con la puesta en marcha de servicios en sus playas y la activación de la zona azul de estacionamiento en la Patacona, que estará en funcionamiento hasta el 30 de septiembre.

Todos los días de 10 a 20 horas

El estacionamiento regulado operará todos los días de la semana, de lunes a domingo, en horario de 10:00 a 20:00 horas, coincidiendo con el incremento de visitantes durante los meses de mayor afluencia.

La apertura de la temporada de baño viene acompañada de la activación del servicio de Socorrismo y Salvamento Marítimo, que funcionará inicialmente de 11:00 a 19:00 horas, así como de un refuerzo de la seguridad con más presencia policial específica en las playas. Además, las oficinas Tourist Info abrirán durante todos los fines de semana de mayo, incluido este primer puente festivo.

Inicio progresivo de la campaña estival

El consistorio ha señalado que este despliegue marca el inicio progresivo de la campaña estival, que se irá completando en las próximas semanas con la apertura de chiringuitos, aseos públicos y la instalación de infraestructuras como pasarelas de acceso a la arena, zonas de sombra para personas con diversidad funcional, servicios de baño adaptado y la iniciativa cultural “Biblio a la Mar”.

Durante el verano, el servicio de socorrismo ampliará su horario y funcionará de manera ininterrumpida de 10:30 a 19:30 horas en las playas de Port Saplaya y La Patacona.

Por segundo año consecutivo, el ayuntamiento instalará duchas de cuerpo entero en la arena a partir de mediados de mayo, como alternativa a los lavapiés de la Generalitat, "cuyo funcionamiento ha sido irregular en temporadas anteriores", según indicaban desde el consistorio.

El autobús municipal gratuito amplía su servicio

Asimismo, el autobús municipal gratuito que conecta los distintos núcleos del municipio ampliará su servicio durante la temporada alta, incluyendo domingos y festivos.

Las playas de Alboraia volverán a contar este año con certificaciones de calidad como la Q de Calidad Turística y el distintivo Qualitur, que reconocen el estado y los servicios del litoral valenciano.