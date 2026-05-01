Cantaores d'Albaes de Godella tildan de "censura" su exclusión de las fiestas municipales

Las fiestas de este año en Godella estarán marcadas por la ausencia de Tatiana Prades y Josep Aparicio, Apa, los dos únicos cantaores profesionales del municipio, que durante cerca de tres décadas han protagonizado de forma ininterrumpida la Nit d’Albaes y cuentan con una trayectoria reconocida dentro y fuera de la localidad.

El Ayuntamiento ha decidido encargar este acto a una asociación local, una decisión que, según los cantaores, "no responde a motivos económicos ni a una causa justificada". Por su parte, el alcalde, José María Musoles, explica que el objetivo ha sido dar la oportunidad a otra colla del municipio y subraya que “no hay ninguna exclusividad” en este tipo de contrataciones.

"Veto y censura"

La interpretación de los afectados es distinta. Tatiana Prades considera que se trata de un veto y habla de “censura”. En esta línea, señala que durante el último pleno el concejal de Fiestas, Vicente Estellés, calificó como “bochornosas” las albaes del año anterior.

Según Prades, en esas actuaciones se incluyeron mensajes como una petición por el fin de la guerra en Palestina, críticas por eliminar el valenciano en el libro de fiestas y referencias a la polémica en torno a un panel dedicado a Vicent Andrés Estellés, que acabó siendo utilizado para llenar socavones. Los cantaores defienden que este tipo de contenidos forman parte de la tradición, caracterizada por su tono satírico y crítico.

tatiana y Josep, Apa, cantando les albaes del año pasado. / Levante-EMV

Apa insiste en esta idea al señalar que les albaes “siempre han servido para trasladar, en clave humorística, las inquietudes del pueblo”, además de para saludas al alcalde y a la corporación, y recuerda que han actuado con distintos gobiernos, independientemente de su signo político.

Ámbito cultural

“PP-Vox no quieren letras feministas, no quieren letras antibelicistas, no quieren que les digamos que el valenciano es una lengua oficial propia de nuestro territorio y no quieren que los recordemos a poetas que hacen país”, matiza Tatiana y recuerda un año que le dedicaron una albà a Compromís, partido por el que fue concejala del ayuntamiento, criticando el PAI del sector de la Torreta del Pirata, para insistir en que los versos forman parte del "ámbito cultural y no deben interpretarse en clave política".

Ambos cantaores coinciden en que la decisión supone una ruptura con una tradición de unos 30 años. También destacan que no ha habido comunicación previa sobre el cambio. “Ni siquiera han hablado con nosotros”, apunta Aparicio, quien descarta que el motivo sea económico. "El año pasado nos dijeron que no había mucho presupuesto y nos ajustamos a lo que pedían” remarca.

Los dos están muy afectados por esta decisión que rompe con una tradición de 30 años. “Todos mis veranos los he sacrificado porque tenía que cantar les albaes en mi pueblo y para mí eran prioritarias”, señala la cantaora y pone un símil a lo que pasará en las fiestas de este año. “Será como llamar a la banda de música de otro pueblo para que toque en el tuyo. Somos las dos únicas personas en Godella que nos dedicamos a esto profesionalmente”.

Tras intervenir en el pleno para expresar su desacuerdo, interpretaron una última albà en la localidad a las puertas del ayuntamiento ante el público asistente, sobre el "veto" del PP "por cantar las verdades".

Contrataciones

Desde el consistorio, sin embargo, se rechaza la existencia de cualquier veto. Musoles sostiene que en los últimos años los cantaores han actuado con total libertad y considera que la polémica responde al malestar por no haber sido contratados en esta ocasión. "Si hubiéramos querido vetarlos lo habríamos hecho antes, pero han cantado sin ningún tipo de problema estos años, incluso en 2023, criticaron el pacto de gobierno entre PP y Vox", justifica.

“Hemos querido dar una oportunidad a la Colla El Molí para que canten les albaes”, confirma. “Me parece muy penoso y fuera de lugar que vengan al pleno a reivindicar las contrataciones que hacemos desde el ayuntamiento”, concluye.