El exalcalde de Alaquàs, Adrià Hernández, recibe sus fotos recuperadas tras la dana

El exalcalde de Alaquàs, Adriá Hernández García, vivió este jueves un momento muy emotivo al poder recuperar sus fotografías afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024. Al igual que muchos afectados de la zona cero, vio como sus recuerdos gráficos familiares y de su amplia trayectoria política, tanto como alcalde de Alaquàs como de presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, se llenaban de barro.

Paquete de fotos reucperadas de Adrià Hernández. / MHS

Ahora, gracias al gran trabajo del "proyecto Salvem Les Fotos" llevado a cabo por la Universitat de València y que él mismo ha promovido, ha podido recuperarlas. En concreto el que fuera el primer presidente del Museo Comarcal de l'Horta Sud junto a su familia acudió este jueves a recoger su paquete de fotografías recuperadas.

El equipo de restauración que ha actuado en estas fotos ha posado con Adrià Hernández para una nueva instantánea, que ya podrá lucir junto a las recuperadas.

Adrià Hernández ha agradecido al trabajo para recuperar la memoria gráfica de su familia y, en general, de miles de familias afectadas por la catástrofe, al mismo tiempo que ha animado al grupo a continuar con el trabajo. Hay que recordar que "Salvem les fotos" ha gestionado el depósito de casi dos millones y medio de fotografías pertenecientes a más de 1.500 familias. Lo que comenzó como una respuesta de urgencia de la Universitat de València (UV) se ha convertido en una red de colaboración sin precedentes que integra a 18 entidades de educación superior, escuelas de restauración de todo el país y especialistas internacionales. Entre ellas se sitúan la Mancomunitat de l’Horta Sud, la Fundació Horta Sud, la Xarxa de Museus Comarcals y los ayuntamientos