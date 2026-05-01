Godella: Padres y alumnos piden al alcalde soluciones concretas para los colegios públicos y su mantenimiento

Más de un centenar de personas entre padres, madres y alumnos, además de equipo directivo y profesores, de los colegios públicos de Godella, cargados con pancartas de protesta, se concentraron en el último pleno para reclamar mejoras en los centros educativos. La convocatoria partió del CEIP Cervantes, que lleva cuatro meses sin conserje, pero se hizo extensiva al CEIP Barranquet, que se suma a las reclamaciones por un mejor mantenimiento.

Los representantes de la comunidad educativa expresaron en el turno de ruegos y preguntas sus reivindicaciones ante la corporación municipal. "Esto no va de colores políticos, sino de dignidad de las familias y del equipo directivo escolar", explicaron en una de sus intervenciones, reclamando al alcalde, José María Musoles, que conteste a sus escritos presentados por registro de entrada, para mantener una reunión.

Los padres, madres y alumnos con las pancartas en el pleno. / AFA

Limpieza y mantenimiento

Los padres y madres exigieron que se reparen las puertas de los baños del centro educativo, así como las humedades y se realicen las actuaciones necesarias en la cocina para que la conselleria la dote de nuevo equipamiento, pero sobre todo, que se ocupe la plaza de conserje de las instalaciones del Cervantes. "La ausencia de ujier provoca que los profesores tengan que hacer las funciones de abrir y cerrar la puerta del centro, dejando sus clases a medias, o que tengan que limpiar el patio en su tiempo libre", advirtieron.

Al salir de allí, tres horas después, los representantes expresaron que las respuestas "no han sido concretas" y "no nos han dado soluciones".

Los asistentes a la concentración a las puertas del pleno. / AFA

Bolsa de conserjes

Por su parte, el alcalde, José María Musoles, explica que el ayuntamiento están en contacto constante con los colegios. Respecto al problema de conserjería, Musoles explica que afecta a todo el municipio en las dependencias municipales, con seis puestos inactivos, lo que "conlleva que no podamos atender las necesidades como nos gustaría", pero que se resolverá con la puesta en marcha de una bolsa.

Musoles también señala que se está actuando en el mantenimiento de los centros y que se han dado las explicaciones oportunas. "Nos gustaría ir más rápido, pero tenemos que seguir el ritmo de la administración", añade.