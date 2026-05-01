Julia Ruiz, premio Bárbara Almenar Tarazona: "Los y las periodistas podemos y debemos contribuir a una sociedad igualitaria"

Julia Ruiz Martínez se ha convertido ya en la tercera mujer de Picanya en tener en sus manos el premio Bárbara Almenar Tarazona, impulsado por la asociación de Dones de Picanya, para visibilizar y reconocer la identidad de mujeres valiosas en la lucha hacia la consecución de la igualdad de oportunidades. Algo que esta comunicadora ha hecho desde los medios de comunicación, primero con sus artículos periodísticos en Levante-EMV y ahora desde UGT Serveis Públics, convirtiéndose en una pionera en promover, defender y escribir periodismo con perspectiva de género.

"Tengo muy claro desde hace mucho tiempo que las personas que nos dedicamos a la comunicación, que nos dedicamos al periodismo, no solamente es que sí, que podemos, sino que además debemos contribuir a una sociedad igualitaria. Porque lo que decimos o lo que no decimos, allí donde ponemos el acento, aquello que ocultamos o aquello que reforzamos, es fundamental para constituir aquello que se llama la agenda social y política. Lo que ponemos los periodistas y las periodistas en el foco es lo que también la sociedad ve. La comunicación es sin duda un arma poderosa, porque el periodismo puede perpetuar la desigualdad o la puede tratar de desmontar. Puede contribuir a desmontar los estereotipos de género, todo aquello que supone un obstáculo para la promoción personal y profesional de las mujeres", señalaba una emocionada Julia Ruiz, desde el escenario del centro cultural de Picanya, donde se celebró el acto de entrega de este premio dentro de la programación "República en Femení".

Julai Ruiz acompañadas por mujeres vinculadas al movimiento feminista. / C.G.

Allí estuvo arropada por sus dos hijos, su pareja, sus compañeras de profesión y como no, por la extensa red feminista, al que también le agradeció su vocación. "Con todas vosotras, con mis compañeras y excompañeras del periódico, y con las mujeres del mundo de las asociaciones, he crecido. Creo que, en buena medida, mi militancia feminista os la debo a vosotras. No solo porque con el tiempo fui entendiendo que era una cuestión fundamental en la vida personal, sino porque eso me ha permitido, desde mi profesión, contribuir en el objetivo de una sociedad de mujeres y hombres que viven en igualdad real, no solo forma", sentenció.

Quiti Blat, segunda premiada, fue la encargada de entregarle el premio Bárbara Almenar Tarazona junto a la primera galardonada, Xelo Sanchis. La gala presentada por Laura Sena, excompañera de Julia en Levante, empezó con la actuación de Eva Gómez y Laura Miñarro, que le puso voz y música a los versos de María Beneyto. Después le dedicó unas palabras Paco Alós, de la Fundación Horta Sud y colaborador, la secretaria de Dones de Picanya, Elena Ruiz Pérez leyó el acta y la decisión del jurado de elegir a Julia Ruiz como premiada de la tercera edición del Bárbara Almenar Tarazona, y se mostró un vídeo dedicatorio con excompañeras de Levante-EMV, sus hijos Amanda y Dani así como la periodista, escritora y política Carmen Amoraga, gran amiga suya.

Olmos: "Picanya hoy se dignifica con este premio"

La subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, y también excompañera de Julia, fue la encargada de presentar el premio "a una mujer pionera y referente periodista: la primera mujer del diario que dijo que habías cosas que no funcionaban bien, tanto en la estructura periodística como en la forma de contar las cosas. Nos explicó a todos lo que suponía mirar con perspectiva de género. Nos movilizó, inspiró y guio, y siempre puso en el centro de debate la lucha por la igualdad, algo que hasta ahora se trataba en la periferia. Picanya hoy se dignifica con este premio a Julia Ruiz".

Por último, la presidenta de Dones de Picanya, Xelo Sánchez, agradeció a Julia su apoyo feminista desde el periodismo y su contribución a la sociedad.