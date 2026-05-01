Mislata rinde homenaje a Thomas Calvo, historiador de referencia internacional en la historia de América Latina

Mislata ha rendido homenaje al historiador Thomas Calvo, profesor e investigador nacido en la ciudad en 1944 y considerado una de las grandes referencias internacionales en el estudio de la historia de América Latina, los imperios ibéricos y la historia global. El acto institucional, celebrado en el Centro Sociocultural La Fàbrica, ha servido para reivindicar la trayectoria académica y humana de un mislatero cuya vida profesional ha estado marcada por la investigación, la docencia universitaria y la proyección internacional.

El reconocimiento municipal contó con la participación de representantes institucionales y académicos. Según el programa del homenaje, la apertura corrió a cargo de Pepi Luján Martínez, concejala de Cultura y de Personas Mayores del Ayuntamiento de Mislata, mientras que la semblanza de la trayectoria de Calvo fue presentada por Ricardo González Villaescusa, catedrático de Arqueología de la Universidad de París Nanterre. El cierre correspondió al alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa.

Nacido en la ciudad en 1944

Thomas Calvo nació en Mislata en 1944 en el seno de una familia exiliada en Francia, donde desarrolló una brillante carrera académica que le llevó a ingresar en la École Normale Supérieure, una de las instituciones más prestigiosas del sistema educativo francés, vinculada históricamente a la formación de docentes, investigadores y altos cuadros del Estado.

Cátedra de Historia de América Latina

Tras sus primeros años en la enseñanza secundaria y su paso por la Universidad de Pau, Calvo obtuvo la cátedra de Historia de América Latina en la Universidad París Nanterre, de la que es profesor emérito desde su jubilación en 2007.

Su trayectoria también incluye la dirección del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, vinculado al Ministerio de Asuntos Exteriores francés y al CNRS, así como su trabajo en El Colegio de Michoacán, en México.

El homenaje pone el foco en una figura académica que ha construido una obra extensa y reconocida internacionalmente. Calvo ha centrado buena parte de sus investigaciones en los imperios ibéricos, la historia urbana, la geografía histórica, la microhistoria y la historia global. Sus trabajos sobre Guadalajara y Nueva Galicia en el siglo XVII, así como sus estudios sobre soldados, viajes, navegación y colonización en el mundo hispánico, forman parte de una producción científica que incluye cientos de artículos y más de treinta libros como autor, coautor o coordinador.

Sus obras

Entre sus obras más recientes figuran Peregrinaciones y viajes de un soldado, después jesuita, de Cataluña a Nueva España, cortes de Madrid y Roma (1674-1711), publicada en 2023; Arar la mar del Sur. Documentos sobre navegación y colonización de Filipinas (siglos XVI-XVIII), junto a Guillaume Gaudin; y Espacios, climas y aventuras. El Galeón de Filipinas y la fragata de las Marianas en el Pacífico occidental (1680-1700).

Con este reconocimiento, Mislata subraya el vínculo de la ciudad con uno de sus vecinos más ilustres y proyecta su figura como ejemplo de memoria, conocimiento y excelencia académica. El homenaje convierte la trayectoria de Thomas Calvo en patrimonio compartido de una ciudad que mira a su historia local para reconocer a quienes han llevado el nombre de Mislata al ámbito universitario internacional.