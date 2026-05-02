Vox Silla se desmorona: dimiten el número 2 y el 4 junto a su equipo por desavenencias con el portavoz

Crisis en Vox Silla a falta de poco más de un año para las elecciones. Gran parte del grupo de trabajo del partido se ha dado de baja por problemas con el portavoz y concejal Raúl de Ruiz.

Ángel Gallardo, número 2, y Eva Padilla, número 4 y todo su equipo, de momento 7 personas más, han decidido abandonar de manera inmediata el equipo de trabajo en Vox Silla. Ellos mismos han sido los encargados de emitir un comunicado anunciando su decisión: "No ha sido fácil, se ha trabajado mucho, y se ha intentado encauzar todo hasta el último día, pero era necesario dar el paso. Consideramos que el partido en Silla respaldado por la estructura provincial, ha derivado en actuar de una manera autoritaria, alejada de los principios que decía defender y completamente desconectada de las necesidades reales del pueblo".

Los ex integrantes de Vox dirigen su protesta a la persona de su portavoz: "Denunciamos que se han impuesto intereses personales, ambiciones individuales y redes de colocación por encima del bien común. Se han priorizado sillones y estructuras internas antes que escuchar a los vecinos de Silla".

Raúl ed Ruiz recibela visita de losaltscargos de Vox, Vicente Barrera, Jose Luís Aguirre, Patricia Boadella, Sergio Pastor, Fran Giner y Eddy Tabares. / Vox

En concreto, se refieren al nombramiento de Raúl de Ruiz como asesor del diputado de Vox, Sergio Pastor. "Algo que denunciamos directamente al partido, a Vicente Barrera. El único concejal de Vox en Silla se debe a su pueblo, no está para cobrar un sueldo del partido y otro en el ayuntamiento", señala Padilla, quien afirma que tras su denuncia, finalmente acabó dejando el cargo de asesor.

Decisiones unilaterales

Otra de las causas de este "divorcio" ha sido la falta de comunicación y trabajo en equipo. "Tomaba las decisiones de forma autoritaria, sin consultar. Llevaba al pleno lo que él quería, sin hacer asambleas antes", explica la ex de Vox, quien asegura que intentaron resolver la situación antes de llegar a tomar esta drástica decisión. "Nos reunimos con él, con el CEP (Comité Ejecutivo Provincial), y después de estar esperando meses y no darse ningún paso, lo hemos dado nosotros. Ahora el CEP nos ha pedido que no nos vayamos, pero ya es tarde".

Eva Padilla afirma que, de momento, formalmente se han dado de baja 9 personas de 41 afiliadas a Vox en Silla, pero que se esperan más en los próximos días. "Resulta especialmente grave que se hayan mantenido a personas cuestionadas desde el propio partido, negando cualquier alternativa y despreciando las demandas de la ciudadanía. Esta forma de actuar no es solamente incoherente, sino que traiciona la confianza de la gente que creyó en un proyecto distinto", señala el comunicado, que termina agradeciendo a las personas que les votaron su apoyo.

"Queremos agradecer profundamente a todas las personas que nos han apoyado y que han trabajado de manera honesta y desinteresada por el municipio. A partir de ahora, continuaremos nuestra labor desde fuera de la estructura del partido, con la misma firmeza y compromiso, pero con total independencia", concluyen.