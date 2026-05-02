La Mancomunitat de l'Horta Nord asegura que se mantendrá la recogida de residuos tras la sentencia que anula el contrato

Un llamamiento a la calma. Es lo que hace la Mancomunitat de l'Horta Nord tras la sentencia del TSJ que anula el actual contrato de recogida de residuos que abastece a diez municipios y se lo concede a la segunda adjudicataria en el proceso de selección de hace más de dos años.

Tal y como publicó en exclusiva Levante-EMV , la Mancomunitat y la empresa que lleva prestando el servicio durante dos años, Tetma, ha perdido el recurso de casación, y el Juez obliga a que sea la sociedad Agricultores de la Vega la que asuma el servicio, tras el incumplimiento de los pliegos.

Ante este cambio, la Mancomunitat de l'Horta Nord llama a la calma y asegura a sus diez municipios socios -Albalat dels Sorells, Albuixec, Emperador, Massalfassar, Massamagrell, Museros, la Pobla de Farnals, el Puig de Santa Maria, Puçol y Rafelbunyol- y asegura que se seguirá prestando el servicio sin problema. "Queremos trasladar un mensaje de tranquilidad: el servicio se sigue prestando con normalidad y la Mancomunitat ya está trabajando en el nuevo escenario operativo abierto tras la resolución judicial.”

Contenedores. / L-EMV

La Mancomunitat ha recibido la providencia y sus servicios jurídicos están analizando todas las opciones disponibles, con un triple objetivo: garantizar la máxima seguridad jurídica, evitar cualquier perjuicio económico innecesario y adoptar la solución más adecuada para la ciudadanía de los municipios afectados.

En los próximos días se convocará una reunión entre los servicios jurídicos de la Mancomunitat y las alcaldías para valorar conjuntamente los posibles escenarios y acordar la opción que mejor concilie esos tres criterios.

Puçol: "Sabíamos que esto iba a pasar"

El municipio con más habitantes y, por tanto, el que asume un mayor coste es Puçol. Su alcaldesa, Paz Carceller, afirma que no le sorprende esta resolución: "Pues creo que los pueblos de la Mancomunidad del Horta Nord ahora mismo tenemos un problema grave con el tema de la recogida de residuos que sabíamos que el recurso, o por lo menos yo era consciente y por eso me abstuve en la votación, de que el recurso de casación era complicado que saliera o que fuera estimado por el Tribunal Supremo. Los supuestos de la casación en contencioso-administrativo están muy tasados y sabíamos que era complicado y que esto podía pasar", explica.

La alcaldesa confía en que después de la reunión que ha anunciado la Mancomunitat se resuelva "de la forma más positiva posible para todos", de todas formas, Carceller, afirma que no estaba satisfecha con el actual servicio. "Todavía no está implantado el contenedor marrón. Ya denunciamos el año pasado que los pueblos con playa como Puçol, El Puig y La Pobla de Farnals que vemos aumentada nuestra población en verano, no estábamos bien atendidos. Ante este nuevo panorama, a ver qué ocurre", sentencia.