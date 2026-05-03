Tensión y bronca tras el incendio de un piso de madrugada en Torrent
El incendio fortuito en un piso de Torrent provocó momentos de tensión entre vecinos durante el desalojo, aunque no hubo heridos
Un incendio declarado durante la madrugada en un piso de Torrent obligó a desalojar de forma preventiva dos edificios próximos, en un incidente que, según ha podido saber este diario, tuvo carácter fortuito y no provocó heridos.
El fuego se originó en el interior de una vivienda de la calle San Cayetano sobre las tres de la pasada madrugada y generó una rápida movilización de los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de bomberos, efectivos sanitarios y agentes de la Policía, que tuvieron que intervenir no solo para garantizar la seguridad de los vecinos, sino también para contener la tensión generada durante el desalojo.
Momentos de tensión
La salida precipitada de los residentes, unida al nerviosismo por la presencia de humo y por la incertidumbre sobre el alcance del incendio, provocó momentos de tensión en la calle. Algunos vecinos mantuvieron enfrentamientos verbales y se registró una bronca entre residentes, lo que hizo necesaria la presencia policial para restablecer la calma.
Los bomberos trabajaron en la extinción del fuego y en la ventilación del inmueble afectado, mientras los sanitarios permanecieron en la zona de manera preventiva. Finalmente, el incidente se saldó sin personas heridas, aunque los vecinos de los edificios desalojados tuvieron que esperar hasta que los servicios de emergencia comprobaron las condiciones de seguridad antes de poder regresar a sus viviendas.
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