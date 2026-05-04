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Abre la pasarela de Picanya sobre el Poyo, símbolo de la destrucción de la dana

Año y medio después de la gran tragedia, los mayores del pueblo han sido los primeros en estrenar la pasarela María Cambrils

Abre la primera pasarela ciclopeatonal Maria Cambrils en Picanya tras la dana

Abre la primera pasarela ciclopeatonal Maria Cambrils en Picanya tras la dana

M.C.

Pilar Olaya

Pilar Olaya

Hoy, lunes 4 de mayo, Picanya empieza a creer en la recuperación. Año y medio después de la dana del 29 de octubre de 2024 que cambió por completo la vida de los picanyeros y picanyeras, se ha abierto la pasarela ciclopeatonal María Cambrils. No es un puente más, es el primero que se reconstruye en Picanya y también fue el primero en derrumbarse por la fuerza del agua aquel día para olvidar, y el que hizo ver al mundo que se estaba viviendo una gran catástrofe con repercusiones nunca antes vividas, tal y como se evidenció horas después.

Abre la pasarela Maria Cambrils de Picanya sobre el Poyo.

Abre la pasarela Maria Cambrils de Picanya sobre el Poyo. / M.C.

Picanya ha abierto su pasarela, más tarde de lo esperado, ya que fue a finales de febrero cuando visitó la estructura la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y anunció que estaría lista para después de Fallas. Y la ha abierto sin ruido, sin acto de inauguración y contando con la ayuda de los más mayores del lugar. Ha sido el alcalde Pep Almenar el que ha citado a las personas más veteranas de la población a ser los primeros en cruzar al otro extremo, y materializar esa unión entre ambas partes de la localidad.

1,8 millones

La estructura se ha reconstruido con fondos del Gobierno de España, con un presupuesto de 1,8 millones de euros. Tiene una longitud de 82 metros y un ancho de la plataforma de cinco metros, que permitirá tener un carril bici y una zona de acera, perfectamente diferenciados en dos colores.

A partir de ahora ya se puede proceder al desmontaje del puente que las Fuerzas Armadas levantaron de forma provisional para favorecer la movilidad de la población.

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Anoche, la nueva pasarela ya lucía sobre el Poyo iluminada, lo que hacía presagiar que su apertura estaba cerca, y así ha ocurrido. Un poco antes de las 11 horas, el consistorio ha subido en sus redes sociales un vídeo con las primeras personas cruzando.

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