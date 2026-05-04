Albal celebra ‘El Mes dels Majors 2026’ con un amplio programa de actividades

El municipio de Albal se prepara para vivir durante todo el mes de mayo una nueva edición de El Mes dels Majors 2026, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo, la convivencia y el bienestar de jubilados y pensionistas de la localidad.

Este 2026 supone la segunda edición de El Mes dels Majors con este formato ampliado, ya que anteriormente las actividades se concentraban en una única semana. La buena acogida registrada en la pasada edición ha consolidado la propuesta, con una elevada participación de las personas mayores, que encuentran en estas actividades espacios para socializar, compartir experiencias y combatir la soledad no deseada.

Colaboración de entidades

El programa, que cuenta con la colaboración de AFPEM, CONI y Acción Contra el Hambre, incluye una variada oferta de actividades culturales, deportivas, formativas y de ocio repartidas a lo largo de todo el mes.

Las actividades arrancan el 5 de mayo con una exhibición de baile y entrenamiento en la residencia Antonio y Julio Muñoz Genovés. Dos días después, el 7 de mayo, tendrá lugar un taller de psicomotricidad bajo el título “Movimiento con Sentido” en el parque de la Balaguera.

Uno de los días más completos será el 8 de mayo, con un taller intergeneracional por la mañana en la sede Del Camp a la Taula y una cena de convivencia por la noche en el parque de Benamá.

Peregrinación

El programa también incluye actividades tradicionales como la peregrinación a la Mare de Déu el 10 de mayo, con salida a primera hora de la mañana desde la plaza del Jardí, así como la caminata a Santa Ana el día 15 por la tarde.

Durante el mes, se desarrollarán además talleres intergeneracionales y de actividad física adaptada organizados por CONI en diferentes fechas, así como sesiones de mindfulness, alimentación saludable y danza terapéutica a cargo de las entidades colaboradoras.

Entre las propuestas más destacadas también figuran un programa de radio, que se realizará en las instalaciones de Radio Sol Albal, y un paseo saludable dirigido a usuarios del servicio de teleasistencia.

El edil de Mayores destaca la iniciativa

El concejal de Mayores, Joan Carles Puchalt, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas, subrayando que “a lo largo del año desde la concejalía hacemos actividades casi todos los días. Es de vital importancia realizar actividades tanto físicas como mentales para mantener una buena salud, y además interrelacionarnos diariamente para poder alcanzar la felicidad”.

Asimismo, el edil ha querido poner en valor el papel de las personas mayores en la sociedad: “También es fundamental reconocer a nuestros mayores, ofreciéndoles toda nuestra atención y cariño, en agradecimiento a la herencia que hemos recibido de ellos. Por ello les dedicamos estos días, para que los disfruten aún más y con mayor ilusión”.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Albal continúa reforzando su compromiso con las personas mayores, promoviendo espacios de encuentro, aprendizaje y bienestar que contribuyen a mejorar su calidad de vida y a fortalecer el tejido social del municipio.