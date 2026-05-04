AVA-ASAJA denuncia el abandono del barranco del Carraixet y reclama una limpieza urgente ante el riesgo de desbordamiento

Año y medio después, el temor a que una nueva dana cause desbordamientos y daños catastróficos sigue muy presente. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) alerta que el barranco del Carraixet se encuentra en estado de "abandono" por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), hasta el extremo de parecer "una auténtica selva plagada de cañas", y reclama una limpieza de vegetación y una gestión ambiental adecuada para prevenir desbordamientos ante futuras riadas.

Una delegación de AVA-ASAJA ha recorrido junto a agricultores de l'Horta Nord el cauce del Carraixet desde Bétera hasta su salida al mar en Alboraia para comprobar sobre el terreno la acumulación de grandes masas de cañaverales invasores, además de árboles, maleza y enseres. Su presidente, Cristóbal Aguado, afirma que "el Carraixet está igual de sucio y colapsado que lo estaba el barranco del Poyo por lo que, si esta vez la dana tuviera lugar arriba de Valencia, podría repetirse la misma catástrofe".

El delegado de AVA-Foios, José Ramón Saurí, asegura que "nunca pasa nada, pero el día que pase vendrán las lamentaciones. Lo menos que podemos hacer es aprender de los errores pasados y estar mejor preparados para el futuro. En la Comunitat Valenciana son habituales las gotas frías y los expertos vaticinan que cada vez serán más extremas. Por poco nos salvamos en l'Horta Nord de la dana de 2024, pero quién sabe si la próxima sucederá aquí. Por eso debemos mantener los barrancos, como el Carraixet, más cuidados y limpios".

Preocupación aguas abajo

Aunque el barranco del Carraixent nace en Gátova y atraviesa Marines y Olocau, la preocupación de los agricultores se acentúa a partir del término de Bétera -donde confluyen varias ramblas desde la vertiente sur de la Sierra Calderona- y aguas abajo también preocupan Moncada, Alfara del Patriarca, Foios, Vinalesa, Benifaraig, Carpesa, Bonrepós i Mirambell, Tavernes Blanques, Almàssera y Alboraia. Un posible desbordamiento del cauce se vería agravado por el hecho de que estos núcleos urbanos, polígonos industriales y huertos tienen una superficie bastante llana y próxima al nivel del mar, de manera similar a las poblaciones de l'Horta Sur y La Ribera que fueron damnificadas por la dana. Además, AVA-ASAJA advierte de la baja altura que tiene el nuevo puente del bypass que atraviesa el barranco del Carraixet. Saurí afirma que "la construcción parece que no deja bastantes metros de altura para dejar pasar las cañas arrastradas por una futura riada". Aguado agrega que "podría convertirse en una barrera cuando, además de agua, bajara toda la vegetación que no se ha retirado previamente".

Barranco del Carraixet en una fotografía de archivo. / L-EMV

AVA-ASAJA reitera la necesidad de que el Gobierno central, especialmente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), del que depende la CHJ, "aprenda la lección de la dana y rectifique sus políticas hídricas y medioambientales que contribuyeron a elevar los daños. A pesar de las desastrosas consecuencias de la dana, la CHJ continúa erre que erre insistiendo en dejar una excesiva vegetación para frenar avenidas, en lugar de quitar cañas que luego bloquean, provocan inundaciones graves y, además, destruyen los puentes. Prevenir es mejor que curar, prevenir es salvar vidas y minimizar daños. Hay que pisar el barranco para saber el peligro que seguimos corriendo".

Paralelamente, ya sea para prevenir riadas o sequías, AVA-ASAJA reivindica la construcción y modernización de nuevas infraestructuras hidráulicas que permitan optimizar el almacenamiento, la laminación y la distribución de agua en casos de emergencia, por escasez o por exceso de agua, situaciones ambas que son recurrentes en la cuenca mediterránea: "Seguir así es malo para la sociedad, la economía, la agricultura y el medioambiente", concluye el dirigente agrario.