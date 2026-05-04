La obra 'Belchite' de Manuel Morcillo será pieza obligatoria en el Clarinete Fest de Galicia

La música del compositor burjasotense Manuel Morcillo García vuelve a traspasar las fronteras de la Comunitat Valenciana. En esta ocasión su partitura ‘Belchite’ ha sido seleccionada como obra de interpretación obligatoria para los participantes que lleguen a la ronda final de la primera categoría del IV Concurso Internacional del festival Clarinete Galicia Clarinet Fest, que, con la colaboración de la Diputación de Pontevedra, convoca y patrocina la Xunta de Galicia.

El 8 de agosto

El certamen, que se celebrará el 8 de agosto de 2026 en el Auditorio Municipal de la localidad pontevedresa de Lalín –dentro del marco del festival del 3 al 9 del mismo mes–, “tiene como finalidad promover el talento joven, fomentar la excelencia interpretativa y ofrecer oportunidades artísticas a clarinetistas de proyección nacional e internacional”.

Según el autor de ‘Belchite’, Manuel Morcillo, la obra –compuesta en 2011– constituye una “pequeña fantasía para clarinete bajo”. Ese mismo año “el Royal Flemish Conservatory de Amberes eligió la pieza como obra obligada para los participantes en una serie de másteres en el prestigioso conservatorio belga”, recuerda el músico de Burjassot.

Versión ampliada

Dos años después –2013–, el compositor realizó una “versión ampliada” de la pieza, “instrumentada para clarinete bajo y marimba”, con el título ‘Belchite Duo’. El Auditorio Municipal de Rafelbunyol (l’Horta Nord) acogió en julio de aquel año el estreno de la recreación, que ejecutó el dúo belga Antwerp. Ahora, este próximo verano, la “fantasía” de Manuel Morcillo viajará a Galicia.