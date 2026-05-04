Catarroja comienza a multar y retirar los vehículos mal aparcados

La grúa municipal ha empezado este lunes a llevarse los vehículos mal aparcados de la vía pública de Catarroja. Hasta ahora, el consistorio había sido permisivo con los estacionamientos indebidos por los numerosos garajes que todavía estaban fuera de servicio tras la dana. En la mañana de este lunes, cerca de una veintena de coches ocupaban la campa municipal y dos grúas hacían viajes vacías, para volver cargadas al depósito, ubicado junto al pabellón municipal, con los vehículos infractores.

En días anteriores, ante de poner en marcha el Plan Aparca, la Policía Local dejaba carteles informativos para advertir de que se restringía el aparcamiento en aceras, pasos de peatones, rotondas, parques y zonas verdes de la localidad. Además, desde el consistorio se ha realizado una campaña para concienciar a los conductores, con ejemplos de cómo influye el estacionamiento indebido en personas con movilidad reducida.

Otra de las grúas lleva al depósito un vehículo. / Ada Dasí

2.741 multas en 2025

El ayuntamiento pretende con ello recuperar la normalidad tras las consecuencias de la riada, además de "mejorar la convivencia, la seguridad viaria, la accesibilidad peatonal y el bienestar colectivo en el espacio público". Según los datos ofrecidos, durante el año 2025 se registraron 2.741 infracciones relacionadas con el estacionamiento indebido y, en el primer trimestre de 2026, se han contabilizado 586, frente a las 149 registradas en el mismo periodo del año anterior. La mayoría de las infracciones por mal estacionamiento están clasificadas como graves, con una multa de 200 euros, 100 si se paga en el periodo voluntario, más la tasa de retirada de la grúa.

Más de 2.700 nuevas plazas

No obstante, la polémica ha envuelto esta medida y son numerosas las críticas de la población, ante los garajes que siguen inhabilitados por la dana, entre ellos el aparcamiento público de la Plaza Mayor, que también incluye las plazas de los residentes, y que sigue en trámites administrativos para su rehabilitación. Desde el ayuntamiento señalan que se han creado 2.700 nuevas plazas de aparcamiento, tras la dana, dentro del desarrollo del Plan Aparca.