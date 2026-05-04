El Club Gimnasia Abetmar Burjassot firma una actuación histórica con 33 medallas

El Club Gimnasia Abetmar Burjassot ha protagonizado una actuación sobresaliente en la XXVI Fase Autonómica del Campeonato de España de Gimnasia Aeróbica, celebrada el pasado domingo 26 de abril en el Pabellón Cubierto de Burjassot, logrando un total de 33 medallas.

En una jornada marcada por la emoción, el alto nivel competitivo y el apoyo del público local, el club burjassotense reafirmó su posición como una de las grandes referencias actuales de la gimnasia aeróbica en la Comunidad Valenciana. Cada ejercicio presentado fue el reflejo de meses de preparación, disciplina y compromiso por parte de gimnastas y equipo técnico.

Además, el club no solo destacó en lo deportivo, sino también en la organización del evento, actuando como coorganizador junto a la Federación de Gimnasia de la Comunidad Valenciana, lo que pone en valor su capacidad para liderar dentro y fuera de la pista.

Con estos resultados, el Club Gimnasia Abetmar Burjassot da un paso firme en su camino hacia elCampeonato de España, consolidando una base sólida y competitiva que invita a soñar a lo grande.