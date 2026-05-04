Flores, magia y tradiciones: así fue el Día de la Madre en Torrent

La ciudad de Torrent vivió ayer domingo una intensa jornada con motivo del Día de la Madre, combinando actividades familiares, tradición y actos religiosos que reunieron a cientos de vecinos en distintos puntos del municipio.

La programación arrancó a las 10:30 horas en la Avenida al Vedat, donde se repartieron más de 1.400 plantas entre las madres de la ciudad que se acercaron a participar en esta iniciativa. La actividad, organizada por la Concejalía de Familia, contó con la presencia de la alcaldesa Amparo Folgado, la concejal de Familia Mª Ángeles Lerma, así como las concejalas Sonia Roca y Adelina González.

Paralelamente, los más pequeños disfrutaron en la Plaza Corts Valencianes de un espectáculo de magia familiar a cargo del mago Maili, que congregó a numerosas familias en un ambiente festivo.

El "Domingo de Rosas"

La jornada continuó con una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad: el “Domingo de Rosas”. La Cofradía de la Virgen del Rosario y San Luís Gonzaga, con más de 400 años de historia, celebró la festividad de la Virgen del Rosario coincidiendo con el Día de la Madre.

Misa en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora con motivo de la festividad de la Virgen del Rosario. / A. T.

A mediodía tuvo lugar la Misa Mayor en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, mientras que por la tarde se celebró la tradicional procesión por las calles del centro histórico, acompañada por la banda de la Unió Musical de Torrent. En los actos participaron los clavarios de 2026, además de la alcaldesa, el equipo de gobierno y la corporación municipal.

Espectáculo de fuegos artificiales como cierre

La celebración culminó con un espectáculo de fuegos artificiales junto a la Torre, poniendo el broche final a una jornada marcada por la participación y el homenaje a las madres torrentinas.