Foios abre el plazo para solicitar las becas de transporte para estudios postobligatorios

El Ayuntamiento de Foios, a través de la concejalía de Educación, ha abierto el plazo de solicitud de las becas de movilidad para estudios postobligatorios correspondiente al curso académico 2025-2026, con una cantidad máxima de hasta 200 euros para cada persona beneficiaria.

El concejal de Educación del Ayuntamiento de Foios, Juanjo Civera, ha expresado que “las becas de transporte para estudios postobligatorios son un pequeño impulso que simbolizan una gran ayuda económica para estudiantes de nuestro pueblo, ya que les permite fomentar su talento, su formación y su saber para aproximarse a una igualdad de oportunidades real”.

Las ayudas individualizadas de movilidad a alumnado de educación no obligatoria de esta convocatoria municipal están destinadas a financiar parcialmente el coste de los desplazamientos de aquellas y aquellos estudiantes que realizan estudios fuera del municipio de Foios durante el curso 2025-2026, por eso la cuantía individual asignada mínima será de 30 euros, siempre que se cumplan los requisitos de las bases.

Hasta el 11 de septiembre

El procedimiento para pedir estas becas es con una solicitud telemática mediante el trámite específico de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de Foios, el cual estará abierto hasta el 11 de septiembre.

Entre las bases, se destaca que hay que estar empadronado o empadronada en Foios con una antelación mínima de un año desde el momento que se pide la beca, estar matriculado o matriculada en estudios homologados de educación postobligatoria fuera del término municipal y no superar los umbrales de renta familiar establecidos a la convocatoria, la cual se puede consultar en la página web del Ayuntamiento de Foios.