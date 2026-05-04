La Guardia Civil detiene a dos personas por el robo de 2.000 kgs de material ferroviario
Los detenidos, dos varones españoles, utilizaron una lanza térmica y un soplete de oxicorte para sustraer el material de las vías
La Guardia Civil ha detenido a dos personas implicadas en el robo de 2000 kilogramos de material ferroviario en la localidad de Silla.
Los agentes de la Guardia Civil localizaron una furgoneta aparcada en las inmediaciones de las vías férreas que transcurren por el término municipal de la localidad y observaron a tres hombres en las proximidades del vehículo. Al percatarse de la presencia policial, uno de ellos emprendió la huida, llegando a cruzar las vías del tren, con el especial peligro que conlleva la citada acción, para evadir la identificación por parte de los agentes.
Durante la inspección del vehículo, los agentes hallaron en la parte trasera de la furgoneta diez tramos de carril ferroviario de aproximadamente 2,4 metros cada uno, arrojando un peso total cercano a 2000 kilogramos. Según las primeras investigaciones, las piezas habían sido cortadas con una lanza térmica.
Además, en el interior del vehículo, se localizó un soplete de oxicorte y dos bombonas de gas de gran tamaño, siendo las utilizadas para realizar los cortes a las vías férreas que portaban en el interior de la furgoneta.
Las investigaciones continúan abiertas para tratar de identificar al tercer implicado en los hechos.
Dos hombres de nacionalidad española identificados
Los detenidos son dos hombres de 19 y 32 años y de nacionalidad española a quienes se les atribuye un delito de hurto.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Silla.
Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet.
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