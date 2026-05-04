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Obras

El histórico Teatro El Progrés de Burjassot se prepara para su esperada reapertura tras finalizar las obras

La inversión supera los 1,4 millones de euros, financiados con fondos europeos y aportación municipal, para recuperar este espacio escénico polivalente y punto de encuentro asociativo.

Fachada del Teatro El Progrés de Burjassot.

Fachada del Teatro El Progrés de Burjassot. / A. Burjassot

Laura Florentino

Laura Florentino

Burjassot

El Ayuntamiento de Burjassot ha dado un paso decisivo hacia la reapertura del Teatro El Progrés tras formalizar la recepción de las obras de rehabilitación integral del edificio. Este trámite administrativo confirma que los trabajos han finalizado correctamente y permite al consistorio asumir oficialmente la titularidad de la actuación, iniciando así la fase final antes de su puesta en funcionamiento.

Durante este proceso, los servicios técnicos municipales han verificado que la intervención se ajusta al proyecto aprobado y cumple con todos los requisitos establecidos. Con ello, el ayuntamiento pasa a responsabilizarse del inmueble y avanza hacia las últimas labores de equipamiento y adecuación necesarias para abrir el espacio al público.

Recuperar uno de los enclaves de Burjassot

La actuación ha permitido recuperar uno de los enclaves culturales más emblemáticos y con mayor valor simbólico de Burjassot, respetando su carácter original al tiempo que se adapta a las exigencias escénicas y técnicas actuales. Desde el inicio de las obras en 2024, el proyecto ha evolucionado en distintas fases bajo supervisión municipal, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía un espacio moderno, accesible y plenamente funcional.

Inversión de más de 1,4 millones

La inversión ha superado los 1,4 millones, financiados principalmente a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con fondos europeos Next Generation EU, además de una aportación municipal.

Interior del Teatro El Progrés de Burjassot.

Interior del Teatro El Progrés de Burjassot. / A. Burjassot

A nivel técnico, la intervención ha sido integral: se ha recuperado la estructura original del edificio, incluida la cubierta de madera vista, se han mejorado el aislamiento térmico y acústico, y se han incorporado nuevos sistemas de climatización y ventilación. Asimismo, todas las instalaciones se han adaptado a la normativa vigente, garantizando la accesibilidad universal.

El renovado Teatro El Progrés se presenta como un espacio escénico polivalente, dotado de equipamiento técnico completo y preparado para acoger ensayos, formación y actividades culturales tanto amateur como profesionales. También está concebido como un punto de encuentro para el tejido asociativo cultural del municipio.

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