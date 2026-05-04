El ministro Puente visita por sorpresa la pasarela de Picanya

Era una sorpresa a medias. Los vecinos y vecinas de Picanya sabían que iba a venir un ministro importante y aguardaban en la pasarela de María Cambrils, recién abierta esta mañana. Sobre la una y cuarto del medio día, ha aparecido Óscar Puente acompañado de la comisionada para la Dana, Zulima Pérez, por la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé y el alcalde de Picanya, Pepe Almenar.

La comitiva se ha dirigido hasta la pasarela, acompañado por el técnico que iba explicando los cambios producidos en la infraestructura, mucho más amplia para también el carril bici y con una barandilla apta para riadas.

Saludo a los vecinos

"Estamos muy contentas de tener ya la pasarela", le decía una señora a Puente, para después apuntar "estábamos esperándole, teníamos muchas ganas de conocerle".

El ministro saluda a los vecinos. / Pilar Olaya

Posteriormente, toda la comitiva se ha trasladado al puente , ya de tráfico, que se encuentra en plena construcción y ya tiene colocada la pieza central, será la próxima infraestructura en abrir, tal y como ha explicado Puente. "Lo importante es que ya se está viendo el final de esto. No es solo la pasarela, es ya el puente que queda muy poquito, y de la otra pasarela y ya cuanto antes el próximo puente que no se había podido empezar. Al final, se va viendo el resultado", explica el ministro a Levante-EMV.