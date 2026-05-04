Óscar Puente cruza la pasarela en modo "superestrella"

La visita de Óscar Puente a Picanya tras abrir la pasarela Maria Cambrils, financiada con fondos de del Ministerio que él dirige, ha causado una gran expectación entre los vecinos. "¿Ha venido ya el ministro?", preguntaba una vecina, "¡Qué va!, nos han dicho que a la 1 y aquí estamos esperando", le contestaba otra. Pasadas las 13 horas ya estaban varios pincayeros y picanyeras esperando la llegada de Puente al inicio de la pasarela.

El ministro, al llegar, fue uno por uno saludando. "Aquí estábamos esperándole, es más guapo que en la tele", señalaba una de las vecinas que iba con un andador, que no dudó en levantarse para saludar a Puente, quien se ruborizó ante la sonrisa de la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, y de la comisionada Zulima Pérez, también del alcalde, Josep Almenar, que conoce bien como se las gastan sus vecinas.

Óscar Puente saluda a los vecinos y vecinas de Picanya. / J.M. López / JM LOPEZ

Al otro lado de la pasarela le esperaban más "fans". "Venga, que estábamos esperándole para otra foto. ¿Pilar nos la haces?", se dirigían otras vecinas a la delegada del Gobierno, quien no dudó en coger el teléfono móvil e inmortalizar la escena. "Haz otra por si acaso no he salido bien", le reclamaba la señora.

Después Óscar Puente se puso un micrófono para grabar un vídeo con speech sobre la pasarela, para más tarde difundirlo a los medios de comunicación, pues la visita se produjo sin convocatoria oficial. Mientras Puente cruzaba la pasarela, él solo, siendo grabado por un cámara y observado por los vecinos y vecinas al otro lado, era inevitable pensar en ese otro "cruza la pasarela" del conocido programa televisión Operación Triunfo, que tantas veces pasaron cantantes como Aitana, y su "Superestrella".