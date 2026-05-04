Paiporta reclama a la Generalitat ser declarada zona de mercado residencial tensionado

El pleno del Ayuntamiento de Paiporta ha aprobado una moción para instar a la Generalitat Valenciana a declarar el municipio como zona de mercado residencial tensionado, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y frenar la escalada de los precios del alquiler. La moción ha salido adelante con los votos a favor de Compromís y PSOE, mientras que PP y VOX han votado en contra.

La moción pone de manifiesto la grave situación de acceso a la vivienda que sufre Paiporta, en línea con el conjunto del área metropolitana de Valencia. Según los datos expuestos, el coste del alquiler puede superar ampliamente el 30% de los ingresos de muchos hogares, un umbral que la legislación estatal fija como indicador de tensión en el mercado residencial.

Además, el texto aprobado destaca el impacto de la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó daños importantes en el parque de viviendas y redujo la oferta disponible, incrementando aún más la presión sobre los precios y dificultando el acceso a una vivienda digna.

Marián Val y Vicent Ciscar. / 5

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha señalado que “esta moción es un paso necesario para dar respuesta a una realidad que afecta a muchas familias de nuestro municipio. No podemos mirar hacia otro lado ante el aumento de los alquileres y la creciente dificultad para acceder a una vivienda. Debemos proteger a las familias, y especialmente a los jóvenes y a las personas vulnerables”.

Medidas

Por su parte, la vicealcaldesa, Marian Val, ha destacado que “la declaración de zona tensionada permitiría aplicar medidas concretas como la contención de precios, la regulación de los grandes tenedores o el desarrollo de planes específicos de vivienda, herramientas imprescindibles para garantizar el derecho a una vivienda digna”.

Con este objetivo, entre los acuerdos aprobados, el Ayuntamiento instará a la Generalitat Valenciana a iniciar los trámites necesarios para la declaración de zona tensionada y a aplicar las medidas previstas en la Ley por el Derecho a la Vivienda. Asimismo, el consistorio ha mostrado su disposición a colaborar en la elaboración de los informes necesarios aportando datos locales.

La iniciativa también contempla instar al Gobierno de España a adoptar medidas complementarias, como la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento en contextos de tensión del mercado y la limitación de prácticas especulativas en el sector inmobiliario.

Con esta aprobación, Paiporta da un paso más en la defensa del acceso universal a la vivienda como un derecho fundamental y en la búsqueda de soluciones ante una problemática que afecta especialmente a jóvenes y familias trabajadoras.