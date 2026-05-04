Paterna activa el ‘modo exámenes’ con bibliotecas y salas de estudio abiertas de forma ininterrumpida

Desde este lunes 4 de mayo y hasta el 28 de junio, y con el objetivo de dar respuesta al notable incremento de la demanda durante el periodo de exámenes de final de curso, el Ayuntamiento de Paterna, a través del Área de Bibliotecas y Museos, ha puesto en marcha una vez más la ampliación de horarios en bibliotecas y salas de estudio.

Durante este periodo, los principales espacios municipales destinados al estudio en Paterna ampliarán su horario de apertura de lunes a domingo, permaneciendo operativos desde las 9:00 hasta las 24:00 horas todos los días de la semana. Además, el Centro de Estudios Arcoíris ofrecerá servicio ininterrumpido las 24 horas durante todo este periodo, también de lunes a domingo.

Un servicio que no deja de crecer

El concejal de Bibliotecas y Museos, Julio Fernández, ha subrayado la importancia de este refuerzo, destacando que “la utilización de estos espacios no ha dejado de crecer en los últimos años, hasta el punto de que el año pasado volvimos a superar los 1.000 usuarios durante este periodo, alcanzando la cifra récord de 20.329 usuarios en 2025”.

Solo cerradas por San Juan

Esta medida afecta a instalaciones como la Biblioteca Cova Gran, la Biblioteca Vicente Miguel Carceller en La Canyada, la Agencia de Lectura de Terramelar y el Centro de Estudios de Campamento, que se adaptan así a las necesidades de estudiantes y opositores en una de las etapas más exigentes del calendario académico. Únicamente todas las salas y bibliotecas permanecerán cerradas el día 24 de junio con motivo de la festividad de San Juan.

Con esta iniciativa, el consistorio reafirma su compromiso con la educación y el apoyo a la comunidad estudiantil, facilitando entornos adecuados, accesibles y adaptados a los ritmos de preparación académica.