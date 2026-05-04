La Policía de Sedaví despliega su unidad canina en colegios para combatir el acoso escolar

La Policía Local de Sedaví, a través de su unidad canina, está desarrollando una serie de jornadas en los centros educativos del municipio dirigidas al alumnado de Educación Primaria, con el objetivo de fomentar la prevención del acoso escolar desde edades tempranas.

Estas actividades combinan charlas adaptadas al alumnado con exhibiciones de la unidad canina, despertando el interés de los escolares y facilitando la transmisión de valores como el respeto, la convivencia y la empatía.

CEIP San Clemente y Fernando Baixauli

Las jornadas ya se han llevado a cabo en el CEIP San Clemente y en el CEIP Fernando Baixauli, y continuarán realizándose en el resto de centros educativos del municipio. Además, está previsto ampliar estas acciones al alumnado de 5º y 6º de Primaria.

Satisfacción por la iniciativa

Las direcciones de los centros participantes han mostrado su satisfacción con la iniciativa, destacando la buena acogida por parte del alumnado.

Por su parte, la Policía Local de Sedaví ha valorado la respuesta de los escolares, que se están mostrando participativos, atentos y muy implicados en el desarrollo de las actividades.

Reforzar la prevención

Desde el Ayuntamiento de Sedaví se subraya la importancia de este tipo de iniciativas, que permiten reforzar la prevención y acercar el trabajo de la Policía Local a la comunidad educativa.