El proyecto Resist forma a casi 100 personas de 16 ayuntamientos de l'Horta Sud en prevención de catástrofes

El proyecto Resist ha permitido que cerca de un centenar de personas de 16 ayuntamientos de l'Horta Sud se formen en la prevención de catástrofes, aprendiendo de otras experiencias como la de Normandía, en Francia. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Mancomunitat de l'Horta Sud, junto con las empresas especializadas Connect Clean y Avre Expertises, que han organizado unas jornadas finales para exponer las conclusiones de todo este proceso.

Florida Grup Educatiu ha acogido este evento, el mismo centro de Catarroja que se ha posicionado para la implantación de dos ciclos formativos en materia de Emergencias y de Seguridad, después de haber sufrido las consecuencias de la dana y haberse convertido en punto logístico y de atención sanitaria tras la tragedia, como ha recordado su directora, Mercedes Herrero.

Cultura del riesgo

Por su parte, Sandrine Gil, coordinadora de Connect Clean, ha explicado que la función de la empresa consiste en ayudar a las instituciones públicas para encontrar soluciones para el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. "Los territorios necesitan estar mejor preparados frente a los riegos y hay que conectar las capacidades existentes, mejorando la coordinación con herramientas que faciliten la conexión y soluciones disponibles para organizar servicios", ha señalado. La cultura del riesgo supone "reaccionar mejor y asumir que la anticipación forma parte de la política activa", ha apuntado.

La mesa redonda con expertos. / Ada Dasí

Formación y experiencias

El presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José Francisco Cabanes, ha remarcado que se trata de un programa de "altísimo nivel". "Tuvimos la oportunidad de viajar a Normandía y descubrir cómo allí se habían preparado después de una grave inundación. Con ello, hemos sido más conscientes aún de que la dana que en 2024 arrasó nuestra comarca no es un hecho puntual sino que es una consecuencia del cambio climático".

"Han sido muchos meses en los que casi 100 personas de las plantillas de 16 ayuntamientos han tenido la oportunidad de formarse con más de 30 panelistas", explica y advierte de que "era necesario empezar a formarnos en prevención, en preparación para las catástrofes y mirar las experiencias de éxito en Europa".

Cabanes ha agradecido la iniciativa que le presentaron Connect Clean y Avre Expertises con la entrega de láminas enmarcadas sobre la dana a sus representantes, Sandrine Gil, y Christofe Hermeline y Delphine Haye, respectivamente.

En el acto inaugural han estado presentes también representantes de los CLER, de las asociaciones de víctimas, cuerpos y fuerzas de seguridad y alcaldes y concejales de los municipios participantes, entre ellos la primera edil de Catarroja, Lorena Silvent, localidad anfitriona. Silvent ha señalado que dentro de este plan de formación, el ayuntamiento ha incorporado a su plantilla una persona especializada en emergencias y ha insistido en la necesidad de "interiorizar la cultura del riesgo y la prevención".

Ponencia

La jornada ha contado con la intervención de la directora general de Global Safe Hub y excoordinadora regional de Reducción de Riesgos de Desastres en la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, Lubna Qaryouti, que ha presentado la política de prevención territorial, abogando por "fusionar la cuenca física con la cuenca de datos en un solo sistema accionable", es decir, una comunicación entre los municipios por los que discurre la misma cuenca.

El presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, entrega los pergaminos a los responsbales de las empresas. / Levante-EMV

Mesa redonda

Una mesa redonda ha tratado las soluciones para la prevención de riesgos y la preparación territorial, con la participación de María Fernanda Manrique, investigadora en la Asociación Francesa para la Prevención de Desastres Naturales y Tecnológicos; Vicente Botti, director del Instituto Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial; Marta López-Saavedra, investigadora en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua; y David Díez, responsable de Ventas Públicas en Orange XFI.

En este bloque se ha hecho una distinción entre "peligro", ante un fenómeno natural, y "riesgo", la probabilidad de que impacte ese peligro, y se han centrado en la reducción de ese riesgo. "Los desastres no son naturales, son los fenómenos que impactan en una población que no está preparada", ha apuntado Marta López-Saavedra.

Inteligencia Artificial

En la parte tecnológica se ha apostado por las comunicaciones vía satélite, dado la caída que tuvo lugar durante la dana. Botti ha incidido en la aplicación de la Inteligencia Artificial para desarrollar modelos predictivos e incluso para planificar la recuperación y ha apuntado que ya está operativa la plataforma de prevención y gestión de emergencias climáticas que incluye los datos de las agencias de meteorología, los modelos hidráulicos, hidrológicos y de incendios. Los ponentes han incidido que cualquier plan no funciona si no se diseña con el usuario final.

La jornada ha concluido con el reconocimiento a los municipios que han participado en el proyecto Resist y la entrega de diplomas a las personas que han participado en el mismo, para acabar con un networkig.