La Diputación de Valencia inicia las obras del parque de bomberos de Torrent

La Diputación de Valencia, a través del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y en colaboración con el Ayuntamiento de Torrent, ha dado un paso decisivo para reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias con la presentación del proyecto de reforma integral del Parque de Bomberos del municipio, cuyas obras comenzarán en breve.

Durante la visita institucional, el diputado provincial del Área de Medio Ambiente y presidente del Consorcio, Avelino Mascarell, y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, recorrieron las actuales instalaciones junto a técnicos y responsables del proyecto, con el objetivo de conocer de primera mano los detalles de una intervención largamente demandada.

Inversión estratégica para mejorar la seguridad

La actuación contempla una inversión cercana a los 2,4 millones y un plazo de ejecución estimado de 16 meses. Durante este periodo, el parque continuará operativo, garantizando la prestación del servicio tanto en Torrent como en los municipios de su entorno.

El proyecto responde a la necesidad de actualizar unas instalaciones con cerca de tres décadas de antigüedad, adaptándolas a las nuevas exigencias operativas y a la evolución de las emergencias. El recinto, ubicado sobre una parcela de más de 6.200 metros cuadrados y con una superficie construida de aproximadamente 1.547 metros cuadrados, será objeto de una reorganización integral.

Entre las principales mejoras se incluyen la modernización del hangar de vehículos, la optimización de las zonas de trabajo y descanso, la creación de nuevos espacios funcionales y la incorporación de tecnología adaptada a las necesidades actuales del servicio.

Asimismo, el proyecto incorpora medidas de eficiencia energética, como la instalación de placas solares para autoconsumo y nuevos sistemas de climatización y ventilación, lo que permitirá mejorar tanto el rendimiento energético como las condiciones de confort.

Parc de Bombers de Torrent. / A. Torrent

Mejoras en las instalaciones y en las condiciones laborales

La reforma permitirá no solo incrementar la capacidad operativa del parque, sino también mejorar las condiciones laborales de los bomberos, dotándolos de espacios más adecuados y funcionales.

Esta modernización tendrá un impacto directo en la rapidez y eficacia de la respuesta ante emergencias, reforzando la seguridad de miles de vecinos de Torrent y de toda su área de influencia, en la comarca de l’Horta Sud.

"Es una reivindicación de los bomberos"

Durante la visita, la alcaldesa Amparo Folgado ha señalado que “esta es una reivindicación de los bomberos, pero también una necesidad y, al mismo tiempo, un agradecimiento. Como alcaldesa de Torrent, quiero dar las gracias al presidente de la Diputación Vicente Mompó y al diputado Avelino Mascarell, porque esta reforma nos da tranquilidad y seguridad a todos los vecinos”.

En esta misma línea, ha subrayado que “estamos ante una instalación clave, que da cobertura no solo a Torrent sino también a los municipios del entorno. Fue vital durante la dana y es fundamental para garantizar la seguridad de nuestros vecinos. Esta mejora permitirá que los bomberos cuenten con unas instalaciones modernas y adecuadas a las necesidades actuales”.

La alcaldesa Amparo Folgado y el diputado Avelino Mascarell visitan el Parc de Bombers de Torrent. / A. Torrent

Por su parte, el diputado Avelino Mascarell ha destacado que “es una obra de más de dos millones que durará dieciséis meses, pero lo más importante es que, mientras se ejecuta, el servicio se mantendrá con total normalidad, que permitirán dotar al parque de Torrent de unas infraestructuras actualizadas, como requiere el Consorcio de Bomberos para ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía. Es una actuación muy trabajada que empieza ya a hacerse realidad”.

Un proyecto con visión de futuro

El inicio de esta reforma integral supone un avance significativo en la mejora de los servicios públicos esenciales en Torrent. Más allá de la intervención arquitectónica, se trata de una inversión directa en la seguridad de la ciudadanía, en la eficiencia del servicio y en las condiciones de trabajo de los profesionales.