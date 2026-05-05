Más de 2.000 escolares de Paterna participan en la nueva edición de "Teatre en valencià"
La iniciativa del Área de Cultura del Ayuntamiento de Paterna busca acercar las artes escénicas a más de 2.000 estudiantes de 15 centros educativos del municipio
El Ayuntamiento de Paterna ha puesto en marcha desde hoy, martes 5 de mayo, una nueva edición de la campaña escolar “Teatre en valencià”, organizada a través del Área de Cultura con el objetivo de fomentar el uso del valenciano mediante las artes escénicas.
La iniciativa se desarrolla durante este mes de mayo en el Gran Teatro Antonio Ferrandis y contará con la participación de más de 2.000 estudiantes de 15 centros educativos del municipio.
Con dosieres pedagógicos
Así lo ha anunciado la Teniente Alcalde de Garantía Social, Igualdad y Tradiciones, Isabel Segura, quien ha destacado que “esta iniciativa pone en valor el teatro en valenciano e incorpora dosieres pedagógicos con actividades formativas dirigidas al alumnado de Educación Infantil y de los tres ciclos de Primaria, favoreciendo un aprendizaje creativo y didáctico”.
Las sesiones, que han comenzado hoy, continuarán los días 6, 12, 13 y 14 de mayo.
Dos propuestas
El programa incluye dos propuestas teatrales adaptadas a las diferentes etapas educativas. Por un lado, Dadà, de la compañía Bambalina Titelles, dirigida al alumnado de Infantil y Primer Ciclo de Primaria. Se trata de una propuesta escénica que gira en torno a la creatividad, la expresión plástica y el sentido artístico, abordando aspectos como el sueño, el crecimiento en armonía, el descubrimiento del entorno y la representación de la realidad, así como el desarrollo cognitivo, afectivo, social, lingüístico y motor.
Por otro lado, la obra Voilà, de la compañía JM Gestió Teatral, está dirigida al alumnado de Segundo y Tercer Ciclo de Primaria. Esta propuesta apuesta por un teatro de compromiso social que invita a reflexionar sobre valores como la inclusión, la solidaridad y la prevención del acoso escolar, destacando además el papel del juego y la imaginación como motores fundamentales del desarrollo y la creatividad infantil.
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