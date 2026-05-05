Alaquàs alega contra la plataforma de autobús por convertir la avenida Blasco Ibáñez en una carretera de cuatro carriles

El proyecto de plataforma exclusiva para el transporte anunciado por la Generalitat Valenciana para unir València con Xirivella, Alaquàs y Aldaia, tiene un nuevo detractor. Tras anunciar Xirivella que iba a presentar alegaciones, ahora es Alaquàs, la que también ha confirmado a este diario que va a alegar por atentar contra el modelo urbanístico de la ciudad.

Según el proyecto de la conselleria de Vicente Martínez Mus que está en exposición pública, esta plataforma de uso exclusivo para autobuses, atravesará la Avenida Blasco Ibáñez, una de las principales arterias de Alaquàs, lo que supone la ampliación de dos a cuatro carriles, con la consecuente reducción de aceras, lo que a su vez conlleva la eliminación de terrazas y de zonas de aparcamientos. "Algo que no tiene sentido teniendo en cuenta que en 2006 realizamos una reforma integral del vial precisamente por su alta siniestralidad, convirtiendo una carretera con una gran afluencia de tráfico es una avenida amable con islas de descanso peatonales. Ahora quieren de nuevo convertirlo en una carretera de cuatro carriles", explica el alcalde de Alaquàs, Toni Saura.

Un proyecto por el que recibieron un premio en 2007, ya que consiguieron con la reforma reducir la siniestralidad un 40 %, y que esta plataforma ahora pone en peligro. "Además, esas islas peatonales, que sobre todo favorece a la gente mayor que cruza más despacio, con la ampliación de carriles desaparecerá. Y en algunas zonas más estrechas, los cuatro carriles no son posibles y deberán compartir espacio autobuses y vehículos", explica Saura, además de apuntar que también desaparecen algunas zonas de giro, "por ejemplo en la zona del bingo. Eso supone que los coches pararán para girar y provocarán atascos".

El tramo 4, el de la Avenida Blasco Ibáñez, de Alaquàs, con las características de la plataforma. / GVA

Al igual que Xirivella, Alaquàs también critica que el proyecto presentado sea el mismo que el que ya elaboró el Consell en 2022. "No ha cambiado nada. Ya alegamos entonces y volvemos a hacerlo ahora".

Reivindicación del metro

Alaquàs no se limita a denunciar lo que no le gusta del proyecto, también propone una alternativa que considera más viable. "Hay que recordar que lo que queremos estos municipios, Xirivella, Aldaia, Alaquàs y también Barrio del Cristo es que llegue el metro. El conseller nos dijo que esa opción era más a largo plazo, y que, mientras, harían la plataforma exclusiva para el transporte , que es mucho más inmediata. Lo que nosotros proponemos es que si va a llegar el metro, y lo va hacer de forma subterránea, que también hagan de la misma forma la plataforma y así ya van preparando el terreno", apunta Saura.

Precisamente una de las alternativas que descartó el Consell para unir las poblaciones con València fue extender la red de metro desde la estación de 9 d’Octubre hasta Barrio del Cristo, con una nueva línea que sumaría siete estaciones: una en Barri de la Llum, dos en Xirivella (centro urbano), dos en Alaquàs, una en Aldaia y una en Barri del Cristo.

Según la “descripción de la propuesta”, la actuación se ejecutaría íntegramente en subterráneo, con una longitud total de 7,3 km de túneles, y conectaría la nueva línea con la red en Marítim-Serreria. Sin embargo, esto conllevaría la duplicación del túnel por la calle Colón, algo que el Consell consideró inviable.