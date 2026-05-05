Modernización y ampliación de los puntos de recarga eléctrica en Burjassot para alcanzar los 14 cargadores

Continuar apostando por reducir la contaminación, atender las necesidades de la ciudadanía y favorecer la recarga de los vehículos eléctricos con que cuenta el municipio. Estos son sólo algunos de los objetivos por los que, apuesta el Ayuntamiento de Burjassot, desde la Concejalía de Servicios Municipales, dirigida por Manuel Pérez Menero, para modernizar y aumentar los puntos de recarga de vehículos eléctricos en el municipio.

Por este motivo, en estos días, se han iniciado las labores para el cambio y ampliación, llegando a 14, de los puntos de recarga de vehículos eléctricos del municipio por parte de la nueva concesionaria de su gestión; labores que se van a extender a lo largo de estos meses con el objetivo de dar el mejor servicio a la ciudadanía.

Sustitución y adaptación de los existentes

En el caso de los cargadores ya existentes, se está procediendo a su sustitución y adaptación y de forma previa a la nueva instalación, hay que realizar su desconexión eléctrica, el desmontaje y la retirada de la infraestructura preexistente para, posteriormente, ubicar los nuevos cargadores.

Se trata de los cargadores ubicados en el aparcamiento del Pabellón Cubierto, por su entrada principal, el del Mercado Municipal l’Almara, concretamente en la calle Bernat i Baldoví y el que se ubica en la Plaza Sequera.

En el caso de los nuevos puntos dobles de recarga semirápida, que darán servicio a ocho vehículos al mismo tiempo, estarán ubicados en la Plaza de la Concordia y en la c/ Devesa del Castell, cercano al nº3 de la vía. Para poder instalarlos es necesario ejecutar la obra civil completa desde cero, lo que supone crear la acometida, arqueta, zanja y cimentación de los postes.

Apuesta por la sostenibilidad

“Cada vez más, las vecinas y los vecinos de Burjassot apuestan por la sostenibilidad y, por ello, ha aumentado el número de vehículos eléctricos en nuestro municipio. No podíamos quedarnos atrás y, por este motivo, vamos a ampliar los puntos de recarga a la par que modernizamos los ya existentes hasta llegar a los 14 con que va a contar Burjassot. El objetivo es dar un mejor y mayor servicio a la población que tendrá más puntos tras el cambio de los actuales, que ya ha comenzado, y la puesta en marcha de los nuevos”, tal y como ha señalado el alcalde de Burjassot, Rafa García, quien también ha destacado “que las obras van a durar unos meses en los que se tienen que realizar todas las acometidas para que los cargadores funcionen de manera correcta. Sabemos que será un pequeño inconveniente para los usuarios, pero intentaremos que el tiempo de ejecución de la obra sea el mínimo indispensable”.