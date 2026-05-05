Centros educativos de l'Horta Sud se suman a la huelga docente convocada para el 11 de mayo

Institutos y colegios públicos de la comarca de l'Horta Sud se han sumado a la convocatoria de huelga indefinida del profesorado, que comenzará el lunes 11 de mayo, y movilizaciones, con concentraciones este martes en los patios y lecturas del manifiesto donde se exponen las reivindicaciones de los sindicatos.

Centros de Alaquàs, Torrent, Mislata, Benetússer, Quart de Poblet, Alcàsser y Paiporta se han hecho eco de la protesta y se han plantado a las puertas de sus centros con pancartas de carácter reivindicativo. Otros, como el IES Enric Valor de Picanya, han anunciado una jornada de encierro en el centro educativo para este jueves.

La protesta en el IES La Sénia de Paiporta. / Levante-EMV

Reclamaciones

Entre las reclamaciones, los docentes exigen la recuperación salarial, la reducción de ratios, el incremento de las plantillas, la mejora de las infraestructuras educativas, reducir la burocracia y la consolidación del modelo lingüístico. Además, la propuesta de la Conselleria de Educación sobre los servicios mínimos ha provocado que más centros educativos se sumen a la protesta, ya que los sindicatos considera que no es justo que el profesorado de Segundo de Bachillerato esté obligado a impartir su horario completo, sea en ese curso o en cualquier otro curso de la ESO.

Otros apoyos

El colectivo de directores de centros también se ha sumado al apoyo que ya han explicitado las familias agrupadas en FAMPA a la huelga. Lo han hecho la Associació de Directores i Directors d’Escola Pública del País Valencià (ADEP-PV) y la Associació de Directores i Directors dels Instituts d’Educació Secundària del País Valencià (ADIES-PV) en un comunicado conjunto en el que expresan su “profunda preocupación por la situación que atraviesa la educación pública valenciana y por el clima de malestar existente entre el profesorado y el conjunto de la comunidad educativa”.

Huelga de estudiantes

También, el Sindicat d’Estudiants ha convocado una jornada de huelga el próximo 11 de mayo, el día en que dará comienzo la protesta indefinida de los profesores. El alumnado sindicado ya participó en la huelga convocada el pasado 31 de marzo y en la manifestación masiva convocada ese día. “Hicimos historia, se volvió a demostrar la fuerza que tenemos cuando nos organizamos y llenamos las calles de lucha para acabar con las políticas privatizadoras del Consell PP-Vox”, han defendido.